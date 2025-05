Der Schützenkreis Böblingen-Calw-Leonberg investiert viel in seine Jugendarbeit, um nach Corona zumindest wieder den Anschluss an die Goldenen Zeiten rund um den ehemaligen „Wundertrainer“ Egon Hauck zu schaffen.

Mit an „vorderster Front“ Kreischef Edmund Großmann, der auf der Anlage der SK Sommenhardt die Kreismeisterschaften im Lichtgewehrschießen organisiert hatte. In dieser Disziplin dürfen Jugendliche schon vor dem Erreichen des vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Mindestalters von zwölf Jahren bei einem Schützenverein aktiv werden.

Lesen Sie auch

Und dieses Angebot wurde nicht nur mit großer Begeisterung, sondern auch mit einem neuen Teilnehmerrekord in den verschiedenen Altersklassen angenommen.

Der Aufwand zahlt sich aus

Einen Grund dafür sieht Edmund Großmann in der Bereitschaft von immer mehr Vereinen, in die Anschaffung von Lichtgewehren und die aufwendige personelle Betreuung zu investieren.

Zahl der Vereine wächst

Waren es in den Anfangszeiten nur eine Handvoll Vereine wie die SK Sommenhardt oder der SV Möttlingen, die in eine Vorreiterrolle geschlüpft waren, so können die Jugendlichen inzwischen auch in Heimsheim, Iselshausen, Oberlengenhardt, Althengstett oder Breitenstein und Simmozheim auf das Angebot zurückgreifen.

Das Interesse ist groß

Den Lohn dafür präsentierte der Kreischef mit Unterstützung von Kreisjugendleiter Sven Lauxmann (SF Gechingen) bei der sehr gut besuchten Siegerehrung in Nufringen. „Alle Plätze erhalten heute eine Urkunde und die neu geschaffene Plakette“, so Großmann und sorgte damit für viele strahlende Kinderaugen. „Eine anstrengende, aber tolle Erfahrung“, blickte der Sommenhardter zurück, und dies sollte zum ersten Höhepunkte in Nufringen werden.

Das sind die neuen Kreismeister

Unter den zahlreichen Startern konnte Sven Lauxmann Max Beidermann und Svenja Frank (beide SV Heimsheim), Jonah Schremmer (SV Möttlingen) Kilian Ott (SV Iselshausen), Sophie Klein, Hannes Weiß (beide SV Althengstett), Amelie Edel (SV Breitenstein), Levi Kolb (SV Simmozheim) und Emely Albrecht (SK Sommenhardt) als neue Kreismeister im Jahr 2025 vorstellen.