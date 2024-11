Der Sponsoring-Vertrag mit der Sparkasse Zollernalb läuft am 31. Dezember 2024 aus. Neuer Namensgeber ist Mey Generalbau. Dies wurde mit der Unterzeichnung des Vertrags im Rathaus der Stadt Balingen nun offiziell besiegelt.

Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2002 von Achim Mey. Er wurde im September als Finalist beim Großen Preis des Mittelstandes ausgezeichnet. An vier Standorten in Tübingen, Balingen, Stuttgart und in Villingen-Schwenningen beschäftigt das Unternehmen rund 120 Mitarbeiter.

Lesen Sie auch

Unternehmen unterstützt Sportvereine

Mey Generalbau engagiert sich für die regionale Sportförderung, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Balingen. Zum neunten Mal in Folge wurde die Firma beim LEA Mittelstandspreis für soziale Verantwortung als „Sozial engagiert“ ausgezeichnet. Zu den Haupt-Engagements zählen der Mey Generalbau Triathlon Tübingen, der Mey Generalbau Swim & Run Tübingen und der 3-in-One Bewegungspark Tübingen. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen zahlreiche regionale Sportvereine.

Fünf neue Veranstaltungen sind geplant

Das Konzept „Gemeinsam für Balingen“ umfasst eine Vielzahl von Initiativen, um die Sichtbarkeit des Balinger Vereinslebens zu steigern, mehr große Sportevents zu veranstalten und das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Region zu stärken. Geplant sind unter anderem fünf neue Veranstaltungen in den kommenden fünf Jahren, eine neue digitale Plattform zur Vernetzung der Vereine und Marketingmaßnahmen, um Balingen als Sportstadt zu fördern, teilt die Stadt mit.

Bürgermeister Ermilio Verrengia: „Mit Mey Generalbau haben wir einen starken und engagierten Partner an unserer Seite, der nicht nur den Sport, sondern die gesamte Gemeinschaft in Balingen fördert. Diese Partnerschaft wird der Mey Generalbau Arena und dem Balinger Sport neue Impulse verleihen.“

Zusammenarbeit mit 300 Vereinen geplant

Auch Oberbürgermeister Dirk Abel hebt die Bedeutung der Zusammenarbeit hervor: „Das Engagement von Mey Generalbau und das überzeugende Konzept ’Gemeinsam für Balingen’ setzen ein starkes Zeichen für unsere Stadt. Es zeigt, wie Unternehmen und Stadtgesellschaft gemeinsam große Ziele erreichen können. “

Achim Mey, Gründer und Geschäftsführer von Mey Generalbau, freut sich ebenfalls über die Zusammenarbeit: „Wir sind stolz darauf, langfristig mit der Stadt Balingen und den mehr als 300 Vereinen zusammenzuarbeiten. Unser Ziel ist es, das Vereinsleben in Balingen zu fördern und zu unterstützen.“