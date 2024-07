1 Nach jeder Runde gab es ein Armband für den gelaufenen Kilometer. Links die Teilnehmer des Projekts aus São Paulo. Foto: Stadler

Insgesamt 21 870 Euro sind beim Sponsorenlauf und Benefiz-Flohmarkt in Pfalzgrafenweiler zusammengekommen.









Zum vierten Mal fand in der Burgstraße auf Initiative von Kurt und Anita Kirschenmann sowie ihrer Tochter Damaris Brenner als Organisatorin ein Benefiz-Flohmarkt zugunsten des Vereins Educare für Kinder in São Paulo statt. Premiere feierte diesmal der zeitgleich stattfindende Sponsorenlauf, dessen Erlös ebenfalls direkt dem Projekt in Brasilien zugutekommt.