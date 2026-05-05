Spielabbruch in Simmersfeld: Rettungshelikopter überschattet Kreisligapartie
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In der Partei zwischen der SG Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg (Flex) und des SC Neubulach II musste ein Rettungshelikopter eingreifen. (Symbolfoto). Foto: -/Feuerwehr Albstadt/dpa

Die Partie zwischen der zweiten Mannschaft des SC Neubulach und der SG Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg (Flex) wurde am Sonntag nach einem Zwischenfall frühzeitig abgebrochen.

Am Sonntag kam es in der Partie zwischen der zweiten Mannschaft des SC Neubulach und der SG Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg (Flex) zu einem schweren Zwischenfall. Nach rund 20 Minuten wurde das Spiel beim Stand von 1:0 für den SC abgebrochen, nachdem zwei Spieler in einem Zweikampf heftig zusammengestoßen waren. Ein Rettungshelikopter musste angefordert werden.

 

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Weitere Informationen gab ein Verantwortlicher des SC Neubulach nicht bekannt. Die Begegnung soll am Mittwoch, 27. Mai, um 19.15 Uhr nachgeholt werden. Auch das im Anschluss geplante Kreisliga-A2-Spiel der ersten Mannschaften beider Vereine wurde aufgrund des Vorfalls abgesagt. Ein neuer Termin ist für Donnerstag, 7. Mai, um 19.15 Uhr angesetzt.

 