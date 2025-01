1 Mithilfe einer Umlenkrolle und der Seilwinde eines Traktors wurde das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zurückgezogen. Foto: Heim/Feuerwehr Epfendorf

Überfrierende Nässe sorgte am Mittwochmorgen für spiegelglatte Straßen und in Epfendorf bei einer Familie, die mit ihrem Auto abzurutschen drohte, für einen Riesenschrecken.









Der Vollalarm für die Feuerwehrabteilung Epfendorf ging am Mittwoch um 8.40 Uhr los. Ein Autounfall in der Straße Am Rindenberg war die Ursache. Trotz extremer Glätte konnte die Feuerwehr bereits sechs Minuten nach Alarmierung mit dem ersten Auto ausrücken, wie Kommandant Alexander Heim berichtet.