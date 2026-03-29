Spiegelglatte Straßen: Auto am Stich in Albstadt auf dem Dach

Der Fahrer des Fahrzeugs konnte sich selbst aus dem Wagen befreien. Er wurde vom DRK versorgt. Die Polizei hat die Straße zur Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Wagen, der mittig auf der Fahrbahn zum Liegen kam, muss von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden aufgenommen. Die glatten Straßen dürften jedoch einen großen Teil zum Unglück beigetragen haben. Im SChnee zeigen die Spuren deutlich, dass an einigen Stellen Autos ins Rutschen kamen.