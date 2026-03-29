Spiegelglatte Straßen: Auto am Stich in Albstadt auf dem Dach

Ein Auto ist am Samstagabend bei Albstadt auf dem Dach gelandet - der Grund dürften die spiegelglatten Straßen sein.
Der Stich zwischen den Albstädter Ortsteilen Tailfingen und Onstmettingen ist am Samstagabend gegen 20.30 Uhr voll gesperrt. Nebel, schneebedeckte Fahrbahn und gefährliche Glätte haben zu einem Unfall geführt. Im unteren Bereich, kurz vor der "Stich-Wirtschaft" war der Wagen laut ersten Informtaionen vor Ort nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort fuhr der Wagen wohl auf die beginnende Leitplanke und wurde so auf das Dach gedreht.