Spiegelglatte Straßen: Auto am Stich in Albstadt auf dem Dach
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Das Auto landete auf dem Dach. Foto: Jannik Nölke

Ein Auto ist am Samstagabend bei Albstadt auf dem Dach gelandet - der Grund dürften die spiegelglatten Straßen sein.

Der Stich zwischen den Albstädter Ortsteilen Tailfingen und Onstmettingen ist am Samstagabend gegen 20.30 Uhr voll gesperrt. Nebel, schneebedeckte Fahrbahn und gefährliche Glätte haben zu einem Unfall geführt. Im unteren Bereich, kurz vor der "Stich-Wirtschaft" war der Wagen laut ersten Informtaionen vor Ort nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort fuhr der Wagen wohl auf die beginnende Leitplanke und wurde so auf das Dach gedreht.

 

Der Fahrer des Fahrzeugs konnte sich selbst aus dem Wagen befreien. Er wurde vom DRK versorgt. Die Polizei hat die Straße zur Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Wagen, der mittig auf der Fahrbahn zum Liegen kam, muss von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden aufgenommen. Die glatten Straßen dürften jedoch einen großen Teil zum Unglück beigetragen haben. Im SChnee zeigen die Spuren deutlich, dass an einigen Stellen Autos ins Rutschen kamen.

 