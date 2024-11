Beim dritten Zirkusfestival in Italien/Latina wurden die Kenzinger Schwestern Josefine (19), Teresa (15) und Seraphina (13) für ihre Darbietung am Luftring mit dem Spezialpreis des Entertainment-Unternehmens Starlight geehrt.

„The Aerial Sisters“ waren in diesem Jahr als „Special Guest“ beim fünftägigen Festival für junge Artisten eingeladen.

Laut einer Mitteilung des Europa-Parks durften sie in einem Zirkuszelt vor Talentscouts, Persönlichkeiten aus dem Showbusiness und Experten ihre mit Acrobatik Coach Iurii Grynchuk im Luftakrobatik-Studio der Talent Academy einstudierte Darbietung zeigen.

Lesen Sie auch

Sowohl die Jury als auch das Publikum waren von der außergewöhnlichen Show begeistert. Die drei Schwestern sind bereits seit Eröffnung der erfolgreichen Institution im Jahr 2014 Mitglied und bauen ihr Können in verschiedenen Kursen immer weiter aus.

Die Kenzingerinnen sind bereits seit zehn Jahren bei der Talent Academy

Zudem hatten sie schon Auftritte in verschiedenen bekannten TV-Shows, wie „Spain’s Got Talent“, „Romania’s Got Talent“ und „Das Supertalent“. Die Talent Academy unterstützt zielstrebige Mitglieder gerne in ihrem Vorhaben und fördert die verschiedenen Talente gezielt nach ihren Bedürfnissen, heißt es von Seiten des Europa-Parks.

In den Bereichen Dance, Acrobatics, Music, Art & Mindset kann laut Mitteilung jeder seine Passion finden und ausleben. Ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene – die 2014 von Katja Mack gegründete Talent Academy ist ein Ort voller Kreativität und Inspiration für alle Altersgruppen.

Die erfolgreiche Institution bietet wöchentlich über 100 Kurse an, die von knapp 40 internationalen zertifizierten Coaches durchgeführt werden. Die knapp 400 Mitglieder können sich auf einer Fläche von mehr als 2000 Quadratmetern kreativ entfalten. Events, Shows und Wettkämpfe bringen die Praxisnähe der Talent Academy auf ein nächstes Level.