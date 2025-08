Wer durch oder nach Wolterdingen möchte, muss ab Montag, 4. August, deutlich mehr Zeit einplanen. Bis Freitag, 15. August, ist die Hubertshofener Straße in Wolterdingen nicht befahrbar.

Wie die Stadt Donaueschingen mitteilt, muss in dieser Zeit ein Kanal saniert werden. Somit sei die Straße zwischen der Bregbrücke/Hallenbergstraße und dem Abzweig Kreisstraße 5736 (Hubertshofen) für den Gesamtverkehr gesperrt.

Die Umleitung erfolgt aus Richtung Ortsmitte Wolterdingen weiträumig über Donaueschingen, Hüfingen und Bräunlingen, Bruggen. Aus Richtung Hubertshofen in entsprechend umgekehrter Reihenfolge. Anliegerverkehr ist nur sehr eingeschränkt möglich, teilt die Stadt zudem mit.

Wer zum Beispiel den normalerweise drei Kilometer oder vier Minuten langen Weg von Bruggen nach Wolterdingen zurücklegen will, muss dafür in den beiden ersten Augustwochen 15 Kilometer oder 18 Minuten einplanen – also gut viermal so viel.

Über den Blenklepass

Immerhin: Ortskundige können sich mit dem so genannten Blenklepass, also der Donaueschinger Straße, behelfen. Damit verkürzt sich die Fahrzeit aus dem Beispiel immerhin auf eine Viertelstunde (13 Kilometer Weg). Der Blenklepass ist für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen jedoch nur beschränkt befahrbar. Und wer das Gewerbegebiet Längefeld ansteuern möchte, der kann dies über den Hochwasserdamm tun: Ausfahrt Wolterdingen in Richtung Bregtal und links abbiegen.

Auch Busse betroffen

Wer mit dem Nahverkehr unterwegs ist, muss ebenfalls mit Verlegungen und Ausfällen rechnen. Von der Baumaßnahme sind nämlich jeweils auch die Busverbindungen von Donaueschingen nach Wolterdingen, Hubertshofen und Mistelbrunn betroffen. In der Zeit von 4. bis 15. August können die Linien 855, 860 und 620 dann also nicht wie gewohnt fahren.

Die Linie 855 verkehrt in diesem Zeitraum lediglich zwischen Donaueschingen und Wolterdingen. Es entfallen die Haltestellen in Hubertshofen, Mistelbrunn sowie die Haltestelle Wolterdingen Alter Bahnhof. Die Linie 860 verkehrt von Bräunlingen über Bruggen direkt bis Hubertshofen/Mistelbrunn.

Im Bereich der Hubertshofener Straße/Am Burgwald steht eine Ersatzhaltestelle für die Haltestelle Wolterdingen Alter Bahnhof. Für die Linien 855 und 860 gilt ein Baustellenfahrplan. Auf der Linie 620 entfällt die Haltestelle Wolterdingen Kiesgrubenweg. Ersatz hierfür ist die Haltestelle Wolterdingen Kirche. Aktuelle Informationen sowie die Baustellenfahrpläne sind auf der Webseite des Betreibers Move zu finden.

Wie die Stadt Donaueschingen in einer Pressemitteilung schreibt, wird die Kanalsanierung in Wolterdingen im sogenannten „Inliner-Verfahren“ durchgeführt. Somit sei ein Aufbruch der Fahrbahn nicht erforderlich, heißt es in der städtischen Information.

Sanierung im Schnellverfahren

Auf Anfrage teilte die Pressesprecherin Beatrix Grüninger mit, der 300 Meter lange Kanal werde mithilfe eines Schlauch-Liners saniert: „Das ist ein modernes und schnelles Sanierungsverfahren, das eine Sanierung von Schäden wie zum Beispiel Rissen, Abplatzungen und Grundwassereintritten am Entwässerungsrohr ermöglicht, ohne dass die Straße aufgegraben werden muss.“