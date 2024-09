Wegen Bauarbeiten am Bahnhof Schiltach Mitte ist dieser vorübergehend nicht nutzbar. Stattdessen muss der Schiltacher Haupthalt genutzt werden.

Der Bahnhof Schiltach Mitte wird in der Zeit vom 6. Oktober bis Mitte Dezemberumgebaut. Ab dem 6. Oktober wird der Halt nicht mehr angefahren. Das teilt Michael Grumbach für die Stadt Schiltach mit.

Zunächst sei die Bahn davon ausgegangen, dass der Baustart am 15. September sei. Damit halten die Züge demnächst also nur noch am Schiltacher Hauptbahnhof. Vorbereitende Arbeiten ohne Auswirkungen auf den Bahnbetrieb seien auch schon vorher denkbar.

Generell ist Grumbach zufolge geplant den Bahnsteig auf einer Länge von 100 Metern neu zu bauen, damit der Bahnhof auch von längeren Zügen angefahren werden könne. Zusätzlich werde die Beleuchtungsanlage und das Wartehäuschen erneuert. Die bestehende Rampe werde barrierefrei ausgebaut und der Bahnsteig angehoben, um künftig auch gehbehinderten Menschen einen ungehinderten Zugang zu den Zügen zu gewährleisten.

Damit der Zugverkehr so wenig wie möglich beeinträchtigt wird, wird auch nachts und wochenends gebaut. Der Bahnhalt ist danach gerüstet für die neuen, batteriebetriebenen Züge, die zeitnah zum Einsatz kommen sollen.