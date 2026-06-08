Spendenaktion in Schopfheim: Schopfheimerin wird von Italien ins Herzzentrum Bad Krozingen verlegt

Eine dramatische Geschichte findet heute ein glückliches Ende. Vier Wochen nach einem schweren Herzinfarkt in Italien wird eine Schopfheimerin mit einem Liegendtransport abgeholt.
Petra Kramer, beste Freundin der Patientin Inge De Vries und Koordinatorin der Rückholaktion, ist am Anschlag. Die letzten vier Wochen haben viel Kraft gekostet. Ein Zustand zwischen Hoffen und Bangen, dazu unzählige Kontakte zu Spendern, die die Rückholaktion unterstützen, positive, leider aber auch negative. Doch Petra Kramer bringt die Aktion letztlich mit dem Ehemann der kranken Inge De Vries zu einem guten Ende.