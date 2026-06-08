Spendenaktion in Schopfheim: Schopfheimerin wird von Italien ins Herzzentrum Bad Krozingen verlegt

Eine dramatische Geschichte findet heute ein glückliches Ende. Vier Wochen nach einem schweren Herzinfarkt in Italien wird eine Schopfheimerin mit einem Liegendtransport abgeholt.

Petra Kramer, beste Freundin der Patientin Inge De Vries und Koordinatorin der Rückholaktion, ist am Anschlag. Die letzten vier Wochen haben viel Kraft gekostet. Ein Zustand zwischen Hoffen und Bangen, dazu unzählige Kontakte zu Spendern, die die Rückholaktion unterstützen, positive, leider aber auch negative. Doch Petra Kramer bringt die Aktion letztlich mit dem Ehemann der kranken Inge De Vries zu einem guten Ende.

Herzinfarkt kommt aus heiterem Himmel Kurzer Rückblick: Es ist inzwischen vier Wochen her, dass Inge De Vries mit Mann und Schwiegermutter einen Kurzurlaub auf einen Campingplatz bei Rimini an der Adria unternahm. Morgens trat sie auf die Veranda, um eine Zigarette zu rauchen. Dann habe sie über Schmerzen im linken Arm und über Übelkeit geklagt. „Dann fiel sie um wie ein Baum“, so die Schilderung des schrecklichen Moments. Die Angehörigen reagierten blitzschnell, riefen gleich „Herzinfarkt!“ Sofort wurde mit Herzmassage begonnen, während gleichzeitig zwei Männer an der Pforte alarmiert wurden. „Die beiden haben die Herzmassage bei Inge dann fortgesetzt, bis der Rettungshubschrauber eintraf“, berichtet Petra Kramer. „Das hat ihr das Leben gerettet.“

Acht Tage lang Koma und Herz-Lungenmaschine

Die Patientin wurde ins Krankenhaus San Donà di Piave in Ostvenetien geflogen. Acht Tage lang lag die Schopfheimerin nach dem schweren Infarkt auf der Intensivstation im Koma. Zwei Wochen lang musste sie auch an der Herz-Lungenmaschine hängen.

In der vergangenen Woche brachen die Schopfheimer Angehörigen zu einem anstrengenden Kurztripp nach Italien auf, um dort nach dem rechten zu sehen. Kramer war beruhigt. „Inge ist dort in besten Händen. Sie ist dort wirklich rund um die Uhr super versorgt worden“, macht sie dem italienischen Krankenhaus ein dickes Kompliment. In der vergangenen Woche gaben die Mediziner dort auch grünes Licht, dass die Schopfheimerin nun transportfähig sei.

Beste Freundin organisiert Spenden für Rückholaktion

Parallel hatten die Angehörigen bereits alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die hohen Kosten durch Spenden wieder herein zu holen. In vielen Schopfheim Geschäften hingen Plakate, die auf die Notlage von Inge De Vries hinwiesen. „In diesem Zusammenhang sind wir besonders dem Schreibatelier Castiglione in Schopfheim dankbar. Sie haben uns sofort 45 Din A2 Plakate kostenfrei gedruckt, damit wir die Spendenaktion gleich starten konnten“, berichtet Petra Kramer.

Verschiedene Optionen wurden geprüft und Angebote eingeholt. Ein Rettungsflug mit den „gelben Engeln“ des ADAC hätte 40.000 Euro gekostet. Unbezahlbar! Ein weiteres Angebot für einen Bodentransport belief sich auf knapp 7000 Euro. Doppelt so viel wie die Spender zu dem Zeitpunkt bereits auf das Konto des Ehemannes eingezahlt hatten.

„Letztlich haben wir haben ein Unternehmen aus Lahr gefunden, welches uns nur einen Teil des regulären Preises berechnet“, berichtet Kramer. „Das Unternehmen ermöglicht den Krankentransport von Inge zum Selbstkostenpreis, um zu helfen“, freuen sich die Angehörigen. Ein Arzt, ein Rettungssanitäter und ein Helfer bilden das dreiköpfige Besatzungsteam des internationalen Krankentransports. „Bislang haben wir rund 4300 Euro sammeln können,“ zieht die Organusatorin Bilanz. Der Betrag deckt sich mit dem Krankentransport, den Auslagen für die eigene Fahrt mit Übernachtung vor Ort sowie der Fahrt des Ehemannes gestern per Zug.

Bislang 4300 Euro an Spenden eingegangen

„Ich habe jetzt alles organisiert, was nur möglich war“, blickt Petra Kramer im Gespräch mit unserer Redaktion auf die turbulente Zeit zurück. Es gab viel Rückendeckung für die Hilfsaktion, aber auch unschöne Begleittöne.

Beleidigungen und Fake-Vorwurf auf Facebook

„Wir wurden auf Facebook übel beschimpft und beleidigt von wegen Fake“, berichtet Kramer. Zwischenzeitlich lagen ihre Nerven blank. Anfangs war nur die Bankverbindung des Ehemannes als Spendenkonto angegeben, schließlich entschieden sich die Angehörigen auch für einen Account bei Gofundme, um keinen Zweifel an der Seriosität der Aktion aufkommen zu lassen.

Schwamm drüber. Letztlich ist das glückliche Ende entscheidend. Heute wird Inge De Vries zum Herzzentrum Bad Krozingen transportiert. „Sie kann es kaum erwarten“, weiß Petra Kramer von vielen Telefonaten mit ihrer Freundin. Den Spendern, die die Rückholaktion ermöglicht haben, will sie 10 Cent zurück überweisen, verbunden mit einem herzlichen Dank. „Ich habe deren Anschriften ja nicht“, begründet sie ihre dankbare Rückmeldung.