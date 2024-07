Spendenaktion bei Sommenhardter Schule: Ein Paradies für alle Oldtimerfreunde

1 Es gab echte Schmuckstücke zu bewundern. Foto: Baum

Fans von Oldtimern kamen in Sommenhardt nicht mehr aus dem Staunen raus über die 20 Liebhaberstücke. Es hieß dann sogar Schlange stehen, um in den alten Gefährten eine Runde mitfahren zu können. So füllte sich die Spendenkasse des Fördervereins der Karl-Georg-Haldenwang-Schule rasch.









Link kopiert



Wer am Sonntagnachmittag zur Oldtimerspendenfahrt kam und einmal in einem historischen Auto mitfahren wollte, der hatte die Qual der Wahl. Denn vom knallroten Porsche bis hin zum legendären Ford „Tin Lizzy“ reichte die Auswahl – und auch im historischen Feuerwehrauto der Bad Teinacher Feuerwehr konnte man gegen eine Spende mitfahren. Selbst ein alter Rolls Royce, ein Landrover und ein himmelblauer „Mercury Grand Marquis“ standen als historische Gefährte zur Auswahl. Autofans standen Schlange, um in den Oldtimern einmal mitfahren zu können, und selbst ein alter Mc Cormick Schlepper stand parat.