Spektakuläres Projekt: „Lenkdrache“ soll bei Owingen für Strom sorgen

Ein innovatives Konzept der Stromgewinnung wollen die Brandenburger Firma EnerKíte und die Wacker Chemie AG im Gewann „Lange Hirsch“ bei Owingen projektieren.
Per Videokonferenz war Nicole Allgaier, Projektingenieurin und Leiterin des Operativen Geschäftes in der Firma EnerKíte aus Eberswalde am Montag in die Sitzung des Owinger Ortschaftsrates zugeschaltet. Das Start-up gibt es seit zwölf Jahren, es hat 25 Mitarbeiter. Sie erklärte das Projekt, das man gemeinsam mit dem Salzbergwerk auf die Beine stellen möchte und beantwortete Fragen.