Spatenstich in Sulz

1 BIG DAISHOWA Geschäftsführer Yusuke Mori, Vetriebsleiter Christian David, Bürgermeister Jens Keucher (Sulz), Bürgermeister Stefan Hammer (Vöhringen) und InPark A81 Witschaftsförderer Frank Börnard setzen mit der Baufirma zum ersten Spatenstich an. Foto: Ulrich

Mit dem Spatenstich im InPark A81 in Sulz beginnt für die Firma BIG DAISHOWA ein neues Kapitel. Es entsteht die neue Europazentrale.









Link kopiert



Die Firma BIG DAISHOWA mit bisherigem Standort in Vöhringen feierte am 16. Juli den Spatenstich für ihre neue Europazentrale im InPark A81 in Sulz.