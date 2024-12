Spatenstich in Rottweil: Erste Bilder – so wird der neue REWE mit Kindergarten aussehen

3 Sie setzen den symbolischen Spatenstich (von links): Architekt Armin Diesch, Christof Birkel und Eric Fiss (Stadt Rottweil), Herbert Stotz und Klaus Schmitzer (Baufirma Stotz), Catrin Meiser-Feyrer (Conzept Immobilien) , OB Christian Ruf, Bürgermeisterin Ines Gaehn, Oliver Behrens (Rewe), Joachim Feyrer (Conzept Immobilien), Daniel Schmid (Firma BERB) und Sandra Graf (Stadt Rottweil). Foto: Otto

Jetzt geht es los: Am Mittwochmittag ist der Spatenstich zum Bau des neuen Rewe-Markts samt Kindergarten in Rottweil gesetzt worden. Und der Investor zeigt erstmals, wie der ungewöhnlich Kombi-Bau aussehen wird.









Es herrscht gute Stimmung auf dem riesigen Baugelände am westlichen Stadteingang. Endlich kann es – nach vielen Hürden – losgehen mit dem Großprojekt. Riesige Berge geschredderten Abbruchmaterials erinnern daran, was früher hier stand: der Baywa-Markt mit Gartencenter. Jetzt entsteht an dieser Stelle, direkt an der Bundesstraße am Ortsausgang Richtung Zimmern, ein Rewe-Lebensmittelmarkt mit „Huckepack-Kindergarten“ obendrauf.