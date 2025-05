Spatenstich in Ringsheim: Die Bauarbeiten fürs Gewerbegebiet Leimenfeld 3.0A 5 gehen bald los

1 Hoffen auf eine unfallfreie Bauzeit und eine erfolgreiche Vermarktung der Bauplätze vom Leimenfeld 3.0A 5: Sven Trenkle (links), Pascal Weber und Daniela Misera. Foto: Göpfert Der Spatenstich ist erfolgt: Das neue Ringsheimer Gewerbegebiet soll bis Ende des Jahres fertig sein.







Link kopiert



Mit dem knapp drei Hektar großem Leimenfeld 3.0 sei es gelungen, wirtschaftlich potente Firmen nach Ringsheim zu holen und so mehr als 100 Arbeitsplätze zu schaffen, freute sich Bürgermeister Pascal Weber. Aktuell seien nur noch drei Plätze frei, die Nachfrage aber ungebrochen hoch – wohl auch aufgrund der günstigen Lage zwischen Offenburg und Freiburg, Basel und Karlsruhe sowie der Nähe zur Autobahn, zum Bahnhof und zum Europa-Park. Deshalb sollen auf der gegenüberliegenden Straßenseite nochmals knapp drei Hektar entstehen. Am Dienstagabend erfolgte der Spatenstich für Leimenfeld 3.0A 5. Dieses erstreckt sich gegenüber von Leimenfeld 3.0 in einem 50 Meter breiten Streifen zwischen Straße und Grünfläche. Letztere wird auch ein Teil der Ausgleichsmaßnahme sein, weitere Ökopunkte wurden durch Magerwiesen in den Elzwiesen generiert, zudem gibt es einen Streifen für ein Eidechsenhabitat.