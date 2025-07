Auf dem Areal des ehemaligen Feuerwehrhauses in Pfalzgrafenweiler tut sich was: Der Bau eines Wohnensembles mit drei Gebäuden und 26 Wohneinheiten ist gestartet.

Nach langer Verzögerung griffen die am Bauprojekt „CityLife“ Beteiligten auf dem Areal des alten Feuerwehrhauses in Pfalzgrafenweiler zu den Spaten und starteten die Arbeiten für ein Wohnensemble mit drei Gebäuden und 26 Wohneinheiten samt Tiefgarage.

Das 2018 mit einem Investorenwettbewerb für das Sanierungsgebiet „Ortskern IV“ gestartete Verfahren für die Bebauung des innerörtlichen Filetstücks in Pfalzgrafenweiler war aus mehreren Gründen, darunter auch ein Klageverfahren, zwischendurch mächtig ins Stocken geraten. Der bereits im Herbst 2022 geplante Abbruch des alten Feuerwehrhauses erfolgte erst in diesem Frühjahr.

Bürgermeister Dieter Bischoff ist froh, dass nun endlich auf dem nachgefragten Standort im Zentrum gebaut wird. Lange habe man darauf gewartet, und seitens der Bevölkerung sei er vermehrt angesprochen worden, berichtete er.

Investor für altes Schulhaus gesucht

In den kommenden zwei bis zweieinhalb Jahren Bauzeit entsteht auf dem Gelände des alten Feuerwehrhauses, Marktplatz 9, Wohnraum in zentraler Lage. 26 Eigentumswohnungen werden in den drei neuen Gebäuden eingerichtet. 45 Stellplätze umfasst die mit den Wohnungen verbundene Tiefgarage.

Darüber hinaus ist geplant, das benachbarte alte Schulhaus zu sanieren, um dort Ärzte anzusiedeln und einen Gastronomiebetrieb einzurichten. Für die Sanierung des denkmalgeschützten Schulgebäudes sei man noch auf Investorensuche, so Jürgen Rau vom Ingenieurbüro Planen und Bauen, der zusammen mit der IQ Bauprojekt GmbH aus Baiersbronn Planung und Bauleitung innehat.

Fertigstellung Mitte 2027

Die Vermittlung des Immobilienprojekts „CityLife“ liegt komplett in den Händen der Volksbank Nordschwarzwald, wie die Vorstände der Bank, Wolfgang Frey und Martin Schmiederer, beim Spatenstich informierten.

Entstehen werden in dem neuen Wohnensemble 60 bis 105 Quadratmeter große Zwei- bis Vierzimmerwohnungen mit Balkon oder Terrasse sowie eine 172 Quadratmeter große Penthouse-Wohnung mit vier Zimmern im Herzen von Pfalzgrafenweiler. Die drei Mehrfamilienhäuser sollen Wohnraum für Familien und ältere Menschen bieten.

Bauausführendes Unternehmen ist die ortsansässige Nübel-Bau GmbH mit den Geschäftsführern Volker und Peter Nübel. Die drei Wohngebäude sollen bis Mitte 2027 fertiggestellt sein.