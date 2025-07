1 Haslachs Bürgermeister Armin Hansmann (von links), Dezernentin Alexandra Roth (Infrastrukturen, Baurecht und Migration), Landrat Thorsten Erny, Dezernentin Ulrike Karl (Zentrale Steuerung) und Architekt Jürgen Gaiser beim symbolischen Spatenstich für den Neubau der Straßenmeisterei Haslach. Foto: Reinhard Mit dem offiziellen Spatenstich beginnen die Bauarbeiten für den modernen Betriebshof, der bis Anfang 2027 fertig gestellt sein soll.







Mit dem feierlichen Spatenstich ist am Mittwoch der Startschuss für den Bau der neuen Straßenmeisterei in Haslach gefallen. Der Ortenaukreis investiert auf dem Gelände an der Schleifmattstraße 16 Millionen Euro für den Bau eines modernen Betriebshofs mit modernen Hallen, Verwaltungs- und Sozialräumen.