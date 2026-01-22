Spatenstich für Breitbandausbau: Schnelleres Internet für den Kreis Freudenstadt

Mit einem symbolischen Spatenstich wurde der Breitbandausbau durch die OEW Breitband eingeläutet. Insgesamt sechs Kommunen sollen von der Digitalisierungsmaßnahme profitieren.
Mit dem symbolischen Spatenstich ist an diesem sonnigen Donnerstagvormittag offiziell der Startschuss für den Breitbandausbau im Cluster FDS 1 gefallen. Vor dem Landratsamt in Freudenstadt kamen Vertreter des Landkreises, der beteiligten Kommunen, der OEW Breitband, der Netze BW sowie der künftigen Netzbetreiber Sparkassen-IT und Stiegeler Internet Service zusammen, um den Beginn des Großprojektes zu feiern.