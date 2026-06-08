Spatenstich der Feuerwehr: Neubau in Todtnau für „Sicherheit der Stadt“

Den Startschuss für das neue Feuerwehrgerätehaus gaben Stadt Todtnau, Feuerwehr und Planer beim Spatenstich und läuteten das zukunftsweisende 8,4 Millionen-Euro-Projekt ein.

Eine „gefühlte Ewigkeit“ habe die Feuerwehr auf diesen Moment gewartet so Bürgermeister Fiedle. Tatsächlich gab es die ersten Gedanken zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses bereits im Jahr 2012, also vor 14 Jahren. Nun ist es endlich soweit: Am Montagnachmittag trafen sich Bürgermeister, Feuerwehrvertreter, Architekten und Planer zum lang ersehnten Spatenstich am Busbahnhof.

Lokale Akteure mit an Board Irgendwie war dieser Spatenstich auch eine Taufe. Stand Fiedel bei seiner Ansprache zunächst noch lässig im Korb der Drehleiter, wechselte er dann unter den knallbunten Regenschirm, da heftiger Regen einsetzte. Neben dem stellvertretenden Kreisbrandmeister Steffen Hoffmann und den Vertretern der Feuerwehr, begrüßte er auch die involvierten Architekten und Planer, etwa Christian Gaus und Jo Frederik Effenberger von Gaus Architekten aus Göppingen, die mit lokalen Partnern zusammenarbeiten, etwa den „K56-architekten“ aus Todtnauberg und dem Planungsbüro Hierholzer aus Geschwend.

Die Feuerwehr plante mit

„Mit dem Neubau schaffen wir Voraussetzungen dafür, dass unsere Feuerwehr auch künftig ihre wichtigen Aufgaben bestmöglich erfüllen kann“, sagte Fiedel. Er bedankte sich bei der Feuerwehr, die sich in die Planungen mit eingebracht hat, etwa bei Gesamtkommandant Tobias Lehr sowie seinem Stellvertreter Riccardo Abbate.

Fiedel bei seiner Ansprache in der Drehleiter noch bevor der Starkregen einsetzte. Foto: Verena Wehrle

Ein langer Weg

Fiedel erinnerte an die langen Planungen. 2012 sei man noch von einer Kombination mit dem Werkhof ausgegangen, dieser wurde 2014 dann aber alleine gebaut. Auch die Standortsuche habe sich sehr schwierig gestaltet. Seit 2020 habe man sich dann immer mehr auf den jetzigen Standort hinter dem Busbahnhof konzentriert. Auch von einem großen Parkhaus hatte man sich verabschiedet, nun sind 25 öffentliche Parkplätze im Untergeschoss des Gebäudes geplant. Die Fertigstellung erhofft sich Fiedel für Ende 2027. Mit 8,4 Millionen Baukosten und abzüglich der Fördermittel mit einem Eigenanteil von rund sechs Millionen Euro für die Stadt ist dies das größte Projekt des Jahres und ein Großprojekt im Rahmen der Stadtsanierung III. „Wir bauen für die Sicherheit unserer Stadt“, so Fiedel.

Architekt Christian Gaus rückte die Menschen im Feuerwehrhaus in den Vordergrund. Foto: Verena Wehrle

Attraktivität steigt

Als „Zeichen des Himmels“ sah es Architekt Christian Gaus, das Projekt werde „vom Regen beklatscht“. Das Gebäude sollte eigentlich „Feuerwehr-Menschenhaus“ heißen, da es um die Menschen gehen, die in den Einsatz gehen und dabei ihr Leben aufs Spiel setzen würden, so Gaus. Mit dem Bau würde die Wehr auch an Attraktivität gewinnen und neue Mitglieder anziehen – „bis zum Aufnahmestopp“, scherzte der Architekt.

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Ein Ort mit Geschichte

Gesamtkommandant Tobias Lehr ging in seiner Ansprache auf die historische Bedeutung des Bauortes ein: Von dort aus sei am 19. Juli 1876 der große Brand von Todtnau ausgegangen, wo damals die Papierfabrik Ziegler stand. Der Brand habe für viele Todtnauer eine Zäsur bedeutet. „Heute haben wir wieder eine Zäsur: Die Feuerwehr zieht um und mit dem neuen Feuerwehrhaus an dieser geschichtsträchtigen Stelle soll von hier aus der Brandschutz von Todtnau sichergestellt werden“, so Lehr.

Gesamtkommandant Tobias Lehr freue sich über den längst überfälligen Neubau. Foto: Verena Wehrle

Das aktuelle Gebäude sei 50 Jahre alt. Mit neuen Aufgaben für die Feuerwehr brauchte es auch neue Gerätschaften. Der technische Fortschritt habe dazu geführt, dass auch die Ausrückzeiten deutlich schneller wurden. Und somit hätten sich die Anforderungen an eine moderne Feuerwehr massiv verändert.

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Gebäude ist kein Luxus

Der Neubau sei somit überfällig, wenn man sich das aktuelle Gerätehaus anschaue. „Es ist kein Luxus, sondern die Voraussetzung, um Menschenleben zu schützen und motiviert zum ehrenamtlichen Handeln.“ Zudem sei es ein Gebäude für die Kameradschaft und die Jugendarbeit. Lehr dankte allen Beteiligten für die enorme Planungsarbeit und seinem Stellvertreter Riccardo Abbate, der federführend das Neubauprojekt begleitete. „Seit vielen Jahren wurden die deutlich beengten Platzverhältnisse bemängelt – jetzt sind wir im Machen und die Fertigstellung rückt in greifbare Nähe“, freute sich Tobias Lehr.