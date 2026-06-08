Spatenstich der Feuerwehr: Neubau in Todtnau für „Sicherheit der Stadt“

Den Startschuss für das neue Feuerwehrgerätehaus gaben Stadt Todtnau, Feuerwehr und Planer beim Spatenstich und läuteten das zukunftsweisende 8,4 Millionen-Euro-Projekt ein.
Eine „gefühlte Ewigkeit“ habe die Feuerwehr auf diesen Moment gewartet so Bürgermeister Fiedle. Tatsächlich gab es die ersten Gedanken zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses bereits im Jahr 2012, also vor 14 Jahren. Nun ist es endlich soweit: Am Montagnachmittag trafen sich Bürgermeister, Feuerwehrvertreter, Architekten und Planer zum lang ersehnten Spatenstich am Busbahnhof.