Seit Mitte der 1990er Jahre tritt Reinhold Hittinger aus Balingen als Mundartkünstler auf und fördert mit der musikalischen Darbietung im Dialekt die regionale Identität und Verbundenheit. Anfang 2000 gründete er mit Helmut Pfitzer das „Duo Aurezwicker“. Fast 20 Jahre präsentierten die Mundartkünstler als Duo Lieder, Chansons und Mundartkabarett auf den schwäbischen Kleinkunstbühnen.

Nach dem Tod seines Partners machte Hittinger alleine weiter und beteiligte sich als Mundartkünstler bei dem Projekt „Mundart in der Schule“, zur Förderung der Mundart in Schule, das 2005 gestartet wurde.

Für sein Engagement wurde er jüngst mit der Heimatmedaille Baden-Württemberg 2024 ausgezeichnet.

Hittinger zeige seit Jahrzehnten durch seine Auftritte auf den regionalen Mundartbühnen, dass Dialekt Spaß macht und lasse in seinen künstlerischen Darstellungen den schwäbischen Dialekt in all seinen Facetten lebendig werden, begründet die Jury ihre Auswahl.