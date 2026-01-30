Sparzwang in Schramberg: Gemeinderat beschließt Haushalt und übt scharfe Kritik an Verwaltung

In Schramberg hat der Gemeinderat den Haushalt 2026 beschlossen. Fraktionschefs übten deutliche Kritik an der Rathausspitze und mahnten mehr Tempo und Transparenz an.
Bis auf das nervöse Fußwippen eines Stadtrats war es mucksmäuschenstill, als die drei Fraktionsvorsitzenden am Donnerstag in der Gemeinderatssitzung ihre Haushaltsreden hielten. So unterschiedlich ihre Ansätze auch waren – in zentralen Punkten herrschte Einigkeit: beim Sparzwang, bei deutlicher Kritik an der Rathausspitze und beim jüngsten Verwaltungsfauxpas rund um eine verbummelte Mail zum Feurenmoos. Und natürlich bei der Zustimmung zum Haushalt 2026.