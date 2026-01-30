Sparzwang in Schramberg: Gemeinderat beschließt Haushalt und übt scharfe Kritik an Verwaltung

In Schramberg hat der Gemeinderat den Haushalt 2026 beschlossen. Fraktionschefs übten deutliche Kritik an der Rathausspitze und mahnten mehr Tempo und Transparenz an.

Bis auf das nervöse Fußwippen eines Stadtrats war es mucksmäuschenstill, als die drei Fraktionsvorsitzenden am Donnerstag in der Gemeinderatssitzung ihre Haushaltsreden hielten. So unterschiedlich ihre Ansätze auch waren – in zentralen Punkten herrschte Einigkeit: beim Sparzwang, bei deutlicher Kritik an der Rathausspitze und beim jüngsten Verwaltungsfauxpas rund um eine verbummelte Mail zum Feurenmoos. Und natürlich bei der Zustimmung zum Haushalt 2026.

Thomas Brantner ließ zunächst Zahlen sprechen: Der Rückgang der Gewerbesteuer von 31 Millionen Euro im Jahr 2023 auf 16,6 Millionen Euro im aktuellen Haushalt sei „dramatisch und schmerzhaft“. Einsparpotenzial sehe er vor allem im Bereich Prozessoptimierungen und der Digitalisierung von Verwaltungsabläufen. Das erfordere Mut und die Bereitschaft, auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen.

Vorwurf: mangelnde Transparenz

Als Problemfelder nannte er unter anderem die Stadtentwicklung mit „erheblichen Verzögerungen“, den Bebauungsplan Haldenhof („Wir fordern hier eine pragmatische Handlung“), die Berneckschule („Die Verzögerungen und gebrochenen Versprechen in Bezug auf die Fertigstellung sind nicht nachvollziehbar“) sowie den Krankenhausverkauf, bei dem es an Transparenz mangelt. Zum Bebauungsplan Hausteile Heiligenbronn stellte er klar: „Die vorgestellte Umfahrung muss kommen.“ Bei der Villa Junghans kritisierte er, dass selbst einfache Erhaltungsmaßnahmen nicht umgesetzt würden. Als Beispiel nannte er Efeu, der bereits durch die Fenster wachse.

Einen eigenen Unterpunkt widmete Brantner der „Forderung nach Führung“: „Schulcampus, Gymnasium, Halle Tennenbronn – alle drei Projekte wurden verschleppt. Die Verantwortung dafür trägt auch die Oberbürgermeisterin.“ In den sechs Jahren ihrer Amtszeit, als noch finanzielle Mittel für sogenannte Premiumprojekte vorhanden gewesen seien, sei gebremst, verzögert, zaghaft oder unprofessionell geplant worden. „Der Gemeinderat wurde teils hingehalten.“ Bei all diesen Punkten sei es wichtig, den Dienstleistungsgedanken eine höhere Priorität einzuräumen.

Besonders scharf fiel seine Kritik an der verpassten Frist für die Stellungnahme zur Windkraft aus: Dieses Versäumnis habe das Vertrauen in die Verwaltung „zutiefst erschüttert“. „Dieses Handeln wirft ein Schlaglicht auf eine Führungsschwäche, die wir nicht hinnehmen können.“

„Bei den Einsparungen ist uns kein großer Wurf gelungen. Man könnte fast sagen: Wie gewonnen, so zerronnen“, sagte Fraktionsvorsitzende Tanja Witkowski. Das liege nicht an mangelnder Sparfähigkeit in Schramberg, sondern unter anderem an der gestiegenen Kreisumlage. Für die zahlreichen neuen Aufgaben von Land und Bund brauche es dringend eine Strukturreform sowie mehr Druck durch den Städte- und Gemeindetag. Witkowski betonte: „Wir glauben, dass die Schramberger grundsätzlich verstehen, dass gespart werden muss. Aber wenn man sie in der Kommunikation nicht mitnimmt und die Verwaltung nicht transparent ist, dann führt das zu großer Unzufriedenheit.“ Genau diese nehme man als Gemeinderäte seit einiger Zeit verstärkt wahr.

In Feuerwehr investieren

Ihre Fraktion beantragte deshalb, Bürger bei Haushaltskonsolidierungen stärker einzubeziehen. Zudem solle das Ein-Euro-Ticket sofort wieder aktiviert werden, sobald sich der Haushalt etwas erhole.

Nicht nachvollziehbar seien für Witkowski die Diskussionen um den Brandschutz an Schulen. „Die 400 000 Euro sind hier absolut nötig und müssen investiert werden – ohne Wenn und Aber.“ Kritisch sehe ihre Fraktion, dass der Schulcampus aufgrund anderer Projekte zeitlich weiter nach hinten rutschen solle. Die Planungen müssten zügig und parallel zum Gymnasium und zur Berneckschule weitergeführt werden.

Fördermittel zur „Chefsache“ erklären

Die Beantragung von Fördermitteln müsse zur „Chefsache“ erklärt werden. Vor zwei Jahren sei dafür eigens eine Stelle geschaffen worden. „Seither haben wir nicht viel davon gehört“, so Witkowski.

Verbesserungsbedarf sieht sie auch im Bereich Service- und Dienstleistungen. Bürger berichteten von nicht funktionierenden Abläufen, schlechter Erreichbarkeit und Wartezeiten bei Bauvorhaben. Hier forderte Witkowski eine Zusammenarbeit mit der Digital-Agentur BW, um einen Chatbot für die Bauverwaltung zu entwickeln.

Offene Kommunikation gefordert

„Auch wünschen sich die Menschen eine Verwaltungsspitze, die Schwierigkeiten und Probleme offen und zeitnah kommuniziert – und nicht erst dann, wenn sie vom Gemeinderat dazu aufgefordert wird.“ Ihr Fazit: „Wir wünschen uns eine moderne und effizientere Führung der Stadtverwaltung.“

„Tempo 30, Bauruine Dolomiti, Premiumprojekte, Villa Junghans – das darf alles nicht so lange dauern“, appellierte Udo Neudeck. Seine Wunschliste an die Adresse OBin war umfangreich. Unter anderem forderte er „eine Rathauschefin, die mit Wiedervorlagen arbeitet, die führt und klar ansagt, was wie bis wann zu geschehen hat, die Strukturen ihrer Verwaltung überprüft und anpasst und endlich einen Qualitätsprozess startet, in dem Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten geklärt und ausgeschrieben werden“.

Blaupause für die Zukunft

Wenn verschiedene Bereiche der Verwaltung nicht miteinander, sondern gegeneinander arbeiteten, müsse man „auf das Heftigste reagieren“. Dass es auch anders gehe, habe man bei der Turn- und Festhalle Sulgen gesehen: „Da zogen alle an einem Strang.“ Eisenlohr solle dieses effektive Handeln als Blaupause für zukünftige Aufgaben nehmen. Auch beim seitlichen Rathausplatz habe er eine Oberbürgermeisterin erlebt, die mit „Herzblut, Fleiß und Emotionalität“ gehandelt habe.

Sparen ist wie Diät halten

Neudeck hielt es zudem für wichtig, dass die Verwaltungsspitze über Schramberg hinaus Präsenz zeige – in Stuttgart, Freiburg oder Rottweil – „und nicht nur bei Fototerminen“. Wie Brantner und Witkowski unterschied auch er klar zwischen Rathausspitze und Mitarbeitenden: „Diese machen bei aller Kritik unterm Strich eine sehr gute Arbeit.“

„Sparen ist wie Diät halten: Einfach zu verstehen, schwer umzusetzen“, sagte Neudeck. Er stellte die Frage, ob bei den Pflichtaufgaben überhaupt nennenswertes Sparpotenzial bestehe. Im Bereich der „Gutachterritis“ sehe er dieses jedoch durchaus. Er setze auf die Fachlichkeit der Mitarbeitenden: „Absicherung nach allen Seiten ist unnötig und verursacht enorme Kosten.“

Jürgen Reuter, Frank Kuner (Aktive Bürger) und Birgit Kronenbitter stimmten übrigens mit Nein.