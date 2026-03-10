Spannung im Nordschwarzwald: Hornisgrinde-Wolf darf weiterleben – Abschussgenehmigung wird nicht verlängert

Nach Wochen intensiver Debatten trifft das Umweltministerium eine neue Entscheidung zum Hornisgrinde-Wolf – die Abschussgenehmigung wird nicht verlängert. So geht es nun weiter.
Das Umweltministerium wird laut Pressemitteilung die bis 10. März befristete artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung zum Abschuss des Hornisgrinde-Wolfes GW2672m nicht verlängern. In der Folge werden die Erkenntnisse der vergangenen Wochen genutzt, um angepasste Konzepte zur Vergrämung des Wolfes außerhalb der so genannten Ranzzeit zu entwickeln.