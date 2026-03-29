Sozialverband VdK in Lörrach: Sozialrecht will erstritten werden

Das soziale Klima in Deutschland ist in den vergangenen Jahren zunehmend kälter geworden, hieß es bei der Hauptversammlung des Sozialverbands VdK.
Derzeit überlegt die Bundesregierung, wie man das Sozialsystem reformieren und neu aufstellen kann. Da ist für den einzelnen Bürger eine Interessenvertretung wie der Sozialverband VdK eine nützliche, individuelle Unterstützung, hieß es. Der Ortsverband Lörrach des VdK traf sich am Freitag zu seiner jährlichen Hauptversammlung in der wiedereröffneten Gaststätte „Schwalbenäscht“.