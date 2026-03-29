Sozialverband VdK in Lörrach: Sozialrecht will erstritten werden

Das soziale Klima in Deutschland ist in den vergangenen Jahren zunehmend kälter geworden, hieß es bei der Hauptversammlung des Sozialverbands VdK.

Derzeit überlegt die Bundesregierung, wie man das Sozialsystem reformieren und neu aufstellen kann. Da ist für den einzelnen Bürger eine Interessenvertretung wie der Sozialverband VdK eine nützliche, individuelle Unterstützung, hieß es. Der Ortsverband Lörrach des VdK traf sich am Freitag zu seiner jährlichen Hauptversammlung in der wiedereröffneten Gaststätte „Schwalbenäscht“.

Rückblick: Der VdK-Ortsverband Lörrach bot für seine Mitglieder eine ganze Reihe von Ausflügen zum gemeinsamen Erleben an. Im Frühjahr ging es zum traditionellen Spargelessen in einer Straussi. Im Herbst gab es eine Schwarzwaldfahrt zum Titisee mit einem Essen in Hinterzarten. Leider hätten auch einige geplante Veranstaltungen mangels Interesses ausfallen müssen. Dazu gehörten ein Skatabend und ein Kochkurs.

Die Teilnehmerzahl bei den Unternehmungen hätte zwischen 18 und 40 geschwankt, sagte der Vorsitzende Manfred Merstetter in seinem Geschäftsbericht beim Rückblick auf das vergangene Jahr. Die Veranstaltung zum Volkstrauertag und eine Adventsfeier gehören ebenfalls zum gewohnten Programm. Für alle Veranstaltungen übernahm der Ortsverband einen Teil der anfallenden Kosten.

Laut Merstetter hat der VdK im Landkreis Lörrach im vergangenen Jahr rund eine halbe Million Euro für seine Mitglieder erstritten. Das sei ein Beweis dafür, wie nötig der Sozialverband ist.

Mitgliederzahl: Gerade für einen Sozialverband, in dem ja vorwiegend ältere Menschen organisiert sind, sei dies nichts Ungewöhnliches: So habe man im vergangenen Jahr 22 Mitglieder durch Todesfälle verloren. Wegen einer Beitragserhöhung von 84 auf 96 Euro hätten einige Mitglieder gekündigt. Trotzdem hat sich die Mitgliederzahl von 2025 auf 2026 (Stichtag 1. Januar) von 891 auf 919 erhöht.

Finanzen: Kassiererin Elke Merstetter konnte ihre Kasse mit einem geringen Überschuss abschließen. Veranstaltungen und Ausflüge seien dabei die größten Ausgabenpositionen gewesen.

Ehrungen: Im laufenden Jahr haben mehrere Mitglieder ein besonderes Jubiläum. Sie wurden bei der Hauptversammlung geehrt. Seit 25 Jahren sind Karin Molnar, Ulrich Landthaler, Sevgi Oyonbas, Sieglinde Egenhöfer, Christa Bohnert, Helga Thoma, Gerda Greth und Ludwig Greth Mitglied. Auf 40 Jahre bringt es Peter Höcklin; seit 50 Jahren ist Volker Keilholz Mitglied. Und seit fast unglaublichen 75 Jahren sind Halla Hall und Ruth Rösch im VdK. Nur einer der Geehrten, Ulrich Landthaler, konnte zur Hauptversammlung kommen, den Anderen wird die Urkunde nach Hause geschickt oder gebracht.

Ausblick: Der Reigen der Ausflüge startet am 15. April. Um 13 Uhr wird der VdK-Lörrach mit einem Halbtagesausflug ins Wiesental, Münstertal nach Grunern zum Spargelessen fahren. Der Fahrpreis beträgt 15 Euro, für Gäste 20 Euro. Näheres im Internet auf der VdK-Seite „bw.vdk.de/vor-ort/ov-loerrach/veranstaltungen-und-aktuelles/“.

Auf einen Blick

Kontakt

VdK Ortsverband Lörrach, Vorsitzender Manfred Merstetter, Tel. 07621 / 58 33 33 0, E-Mail: vdk-ovloerrach@outlook.de; VdK-Beratungscenter Lörrach: Turmstr. 39, 79539 Lörrach, Telefon: 07621-9396390. E-Mail: srg-loerrach@vdk.de.

Internet

Weitere Informationen gibt es auch online unter www.vdk.de/vor-ort/ov-loerrach/. Mitgliederstand tagesaktuell: 932.