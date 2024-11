Soziale Medien: Wilde Diskussion um Wilden Müll am Schramberger Schweizerparkplatz

Wilde Diskussion um Wilden Müll am Schramberger Schweizerparkplatz

1 Trotz Kameraüberwachung bleibt der Schweizer Parkplatz von illegalen Müllabladungen nicht verschont. Foto: Jambrek

Auf Facebook geht es wieder einmal heiß her: Die Nutzer wundern sich, ob der Schweizer Parkplatz nun eine Videoüberwachung hat oder nicht. Denn nach wie vor lagern Menschen dort illegal Müll ab.









So meint etwa Frank Helm „Entweder der Platz wird videoüberwacht oder es hat sich bis ins dunkelste Rattenloch herumgesprochen, dass dem nicht so ist“. Kai-Uwe Schranki pflichtet ihm in der Facebook-Gruppe „Dinge die ein Schramberger nicht sagt“ bei und sagt „Ich glaube halt nicht, dass da eine Kamera installiert ist“. Und Jochen Buhr stellt die rhetorische Frage „Video-Überwachung scheint nicht zur städtischen Kernkompetenz zu gehören?“ Unsere Redaktion hakte deshalb bei der Stadt Schramberg nach.