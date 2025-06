„Altern in Würde“ – unter diesem Motto engagieren sich die Soroptimistinnen VS jetzt auch im Heilig Geist Spital (HGS).

Der Service-Club berufstätiger Frauen gehört zu einem weltweiten Netzwerk von 90 000 Mitgliedern, alleine in Deutschland sind es 6500 in 215 Clubs.

Ihr Ziel ist es, Frauen in nahezu jeder Lebenslage zu unterstützen und zu fördern. Um das tun zu können, generieren sie mit verschiedenen Aktionen Spenden. So wurden in diesem Jahr Osterhasen aus Schokolade und dazu Lose verkauft mit der Chance auf attraktive Gewinne.

Eine dem Club nahestehende Künstlerin spendete eines ihrer Werke, das zu Gunsten der Clubkasse versteigert wurde. Wie sie mit diesen Einnahmen Bewohnerinnen des Heilig-Geist-Spitals in Villingen Gutes tun, erläutert die amtierende Präsidentin Gabriele Hoeck.

Es gibt Gutscheine

„Einmal im Monat richten wir in der hauseigenen Caféteria einen Begegnungs- und Spielenachmittag aus. Außerdem erhalten bedürftige Bewohnerinnen Gutscheine für ein Fußpflegebehandlung oder einen Friseurbesuch“.

Anlässlich ihrer Jahreshauptversammlung, die sie im HGS abhielten, bedankten sich Günter Reichert, Geschäftsführer des Spitalfonds Villingen, und Einrichtungsleiterin Ildiko Nyari bei den Soroptimistinnen für das soziale Engagement zu Gunsten der Pflegeheimbewohnerinnen.