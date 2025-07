Soroptimist-Club VS: Osterhasi-Aktion ist ein großer Erfolg

Die Premiere der OsterhaSI-Aktion des Soroptimist International (SI) Clubs Villingen-Schwenningen war ein großer Erfolg. Es konnten 5250 Schokohasen verkauft werden, die zusammen mit Spenden regionaler Betriebe einen Erlös von 15 000 Euro gebracht haben, teilt der Club mit. Zu jedem Schokohasen gab es ein Gratislos dazu, mit dem man an einer Tombola teilgenommen hat.

„Wir Frauen vom Soroptimist Club freuen uns riesig über diesen Erfolg und die positive Resonanz dieser Aktion“, sagt Gaby Hoeck, Präsidentin des Clubs. „Wir konnten nicht nur mehr Hasen verkaufen als erwartet, sondern auch viele Sponsoren gewinnen, die uns mit Geld, Gutscheinen oder Sachpreisen unterstützt haben.“ Dank der Sponsoren wurden 175 Preise verlost.

Erlös gedrittelt

Der Erlös aus der Aktion wurde gedrittelt. Es wurden jeweils 5000 Euro an das Frauenhaus Schwarzwald-Baar, an den Verein „Sternenkinder Villingen-Schwenningen und im Rahmen des eigenen Projektes „Altern in Würde“ an das Heilig-Geist-Spital am Warenbach in Villingen gespendet. Die Vorstandsvertreterinnen vom Verein „Frauen helfen Frauen“ freuen sich sehr über die großzügige Spende, die Müttern und Kindern, die im Frauen- und Kinderschutzhaus Zuflucht gefunden haben, bei ihrem Weg zurück in die Selbstständigkeit hilft.

Der Verein „Sternenkinder Villingen-Schwenningen“ berät und hilft Eltern, die ein Kind während der Schwangerschaft verlieren. Der Verein will betroffenen Eltern, Geschwisterkindern und weiteren Angehörigen ein Platz zum Austausch und zur Bewältigung ihrer Trauer geben. Der Verein finanziert sich allein über Spenden und freut sich daher sehr über das Geld, das zum Beispiel für die Miete des angemieteten Raumes in der Gerberstraße 15 in Villingen genutzt werden kann.

Gabriele Hoeck (links) und Eva Scharpf überreichen den Spendenscheck an Stefanie Tröndle vom Verein „Sternenkinder Villingen-Schwenningen. Foto: Soroptimist

Im Heilig-Geist-Spital wird die Spende in Höhe von 5000 für die Anschaffung eines Bewegungstrainers mit Videofunktion genutzt, der in der Probephase von den Heimbewohnerinnen sehr aktiv als Trainingsgerät genutzt wurde. Per Video kann man während des Trainings virtuelle Radtouren erleben, was die Motivation und den Spaß an der Bewegung deutlich erhöht. Bewegungstraining ist gerade im hohen Altern wichtig, um weiterhin aktiv und würdevoll am Leben teilnehmen zu können.

Die Aktion

Aufgrund des Erfolges und der positiven Resonanz hat sich der Club entschieden, die OsterhaSI-Aktion im nächsten Jahr zu wiederholen. Der Verkauf für die Schokohasen wird bereits im Herbst starten. Details hierzu findet man auf der Website www.osterhasi-vs.de.

„Mit der OsterhaSI-Aktion wollen wir Soroptimistinnen ein wiederkehrendes Spendenprojekt im Schwarzwald-Baar-Kreis etablieren, uns für die Region engagieren und mit den Erlösen Projekte unterstützen, die uns am Herzen liegen,“ sagt Sabine Steinbrunner, die ab 2026 die Präsidentschaft übernehmen wird.

Golf-Turnier

Zurzeit sind die Frauen vom Soroptimist Club noch mit der Planung eines Charity-Golf-Turniers beschäftigt. Dieses Turnier wird erstmals zusammen mit dem Ladies Circle Villingen-Schwenningen am 23. August in Königsfeld ausgetragen. Anmeldungen werden noch unter golf@sorovs.de entgegengenommen. Informationen hierzu gibt es auf den Instagram-Accounts beider Clubs.