Shavei Zion wurde einst von Juden aus Rexingen gegründet. Noch immer gibt es intensive Verbindungen zwischen Horb und der Gemeinde in Israel. Judith Temime, Archivarin in Shavei Zion, berichtet in einem Gastbeitrag über die angespannte Lage vor Ort.

8. August 2024. Heute Nachmittag rannte ich zu dem alten Bunker in der Nähe des Archivs, als in Nahariya, vier Kilometer von hier, die Luftschutzsirene ertönte.

Vorgestern, als eine Hisbollah-Drohne in unserer Avocado-Plantage nahe der Nationalstraße, die an Shavei Tzion (Temine benutzt diese Schreibweise, Anm.d.Red.) vorbeiführt, abstürzte, ertönte unsere eigene Sirene, und eine Menschenmenge und ich eilten zu dem Bunker, einem veralteten Relikt aus den 1960er-Jahren.

Hisbollah-Drohne verletzt 19 Menschen Wir saßen auf schmalen Holzbänken unter der niedrigen, gewölbten Decke, einander gegenüber, Knie an Knie, und waren wahrscheinlich 20 oder 25 unglückliche Menschen, die aus den angrenzenden Büros und dem Café auf der anderen Straßenseite geflohen waren.

Dieses Schild verbietet den Zugang zum Strandbad in Shavei Zion. Die Aufnahme entstand Ende Oktober 2023. Mittlerweile ist das Strandbad weitgehend geöffnet. Foto: Sammlung des Shavei Tzion Archivs

Auch der große Hund von jemandem war dabei und lief nervös hin und her. Bei diesem Vorfall wurden etwa 19 Menschen verletzt, einer von ihnen sehr schwer.

Kinder verbringen nicht viel Zeit im Freien Zurzeit werden unsere schulpflichtigen Kinder mit hausgemachten Tagesaktivitäten beschäftigt, aber sie verbringen nicht viel Zeit im Freien, um sich nicht zu weit von einem sicheren Ort zu entfernen. Wenn sie jedoch an Ort und Stelle bleiben, haben alle Kinder, auch die Kleinkinder und Säuglinge, unmittelbaren Zugang zu Sicherheitsräumen.

Zwei solcher Räume wurden im Frühjahr für die Kinderkrippe und den Kindergarten gebaut, mit den Beiträgen der Bewohner von Shavei Tzion und den großzügigen Spenden von Freunden der Gemeinde im Ausland.

Aktuelle Anweisungen über Whatsapp-Nachrichten In der Regel erhalten die Bewohner jeden Tag mehrere Whatsapp-Benachrichtigungen, in denen unser eigenes Notfallteam die Entscheidungen und aktuellen Anweisungen der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) für die Heimatfront an uns weiterleitet.

Außerdem stellen wir sicher, dass die zehn ausländischen Pflegekräfte, die hier leben und sich um die gebrechlichen älteren und behinderten Menschen unter uns kümmern, diese Mitteilungen, die aus dem Hebräischen in einfaches, prägnantes Englisch übersetzt wurden, sehen.

Was von den Bürgern Israels erwartet wird

Überall in Israel wird von den Bürgern erwartet, dass sie sich verantwortungsbewusst verhalten, die Vorschriften befolgen und in Notfällen schnell reagieren.

Einige der 100 Frauen, die regelmäßig für die in der Nähe stationierten IDF-Soldaten kochen.Die Truppen werden natürlich mit Feldverpflegung versorgt, aber sie sind immer sehr froh, wenn sie eine selbst gekochte Mahlzeit bekommen können. Foto: Samnlung des Schavei Tzion Archivs

Wo immer ich jetzt hingehe, achte ich darauf, wo sich der geschützte Bereich befindet, und wenn mir das nicht klar ist, frage ich nach. In meiner eigenen Nachbarschaft, einer Straße mit zehn Familien gemischten Alters, gibt es einen gemeinsamen Luftschutzbunker.

Inhalt einer „Reisetasche“, Ausstattung einer Unterkunft Vor Monaten hat jede Familie eine „Reisetasche“ in den Luftschutzkeller gestellt, die Vorräte wie Bettzeug, Kleidung, Snacks, Wasserflaschen und alles andere enthält, was sie für einen kurzen Aufenthalt dort voraussichtlich brauchen werden: eine Lesebrille oder Spielzeug für kleine Kinder zum Beispiel.

Unsere Unterkunft ist mit Matratzenstapeln, einer Toilette mit Wasserspülung und fließendem Wasser, einer Klimaanlage, einem Fernsehbildschirm und WIFI ausgestattet, aber glauben Sie mir, die Angst, wenn die Sirene ertönt, und das Warten darauf, zu erfahren, was passiert ist, machen den Komfort all dieser Annehmlichkeiten schnell zunichte.

30 Sekunden Zeit, um in den Bunker zu kommen Auch jüngere Familien aus der nächsten Straße sind mit ihren Hunden zu unserem Bunker geeilt, weil er näher an ihrem Wohnort liegt als jede andere Möglichkeit. Ältere Menschen können den Bunker jedoch unmöglich in den 30 Sekunden erreichen, die uns für unsere Region zur Verfügung stehen. Näher an der Grenze zum Libanon haben die Menschen nur 15 Sekunden Zeit, um einen sicheren Ort zu erreichen.

Eine Ecke des Luftschutzbunkers in der Vered (Rose) Street, Shavei Tzion. Zu sehen: die beiden dunkelgrauen Sprengtüren, der ErsteHilfe-Kasten, der unter dem Feuerlöscher hängt, und die hellgraue Tür der Toilette. Die Leiter führt zu einer Fluchtluke. Foto: Sammlung des Shavei Tzion Archivs

Bei Neubauten von Privathäusern und Renovierungen von zwölf Quadratmetern oder mehr muss ein Sicherheitsraum mit verstärkten Wänden, einer Sprengtür und Fenstern eingerichtet werden. Ältere Gebäude verfügen möglicherweise über einen gemeinschaftlichen Sicherheitsraum, oder wenn es keinen gibt, sollen die Bewohner in einem internen Treppenhaus Schutz suchen.

Für die Verteidigung der Gemeinde und für das Wohlergehen der Bevölkerung im Einsatz Seit dem 7. Oktober 2023 ist Shavei Tzion für die Verteidigung der Gemeinde und für das Wohlergehen der Bevölkerung im Einsatz.

Das Notfallteam überwacht alle Aufgaben des Zivilschutzes und berät sich regelmäßig mit militärischen und staatlichen Stellen; die „Bereitschaftstruppe“ aus bewaffneten jungen Einwohnern übt unermüdlich; freundliche Telefonanrufe und Besuche bei älteren und behinderten Menschen helfen bei der Bewältigung praktischer Bedürfnisse (z. B. Abholung von Medikamenten in einer Apotheke in der Stadt); eine Küche, die von Frauen von Shavei Tzion und freundlichen Helfern aus Nahariya und anderswo besetzt ist, versorgt bis zu 200 Soldaten mit Hausmannskost; und wenn Versammlungen überhaupt erlaubt sind, wird ein Zeitplan für soziale und kulturelle Veranstaltungen eingehalten.

Rettungsschwimmerturm ist ein potenzieller Verteidigungsposten Unser Badestrand, der zu Beginn des Krieges streng geschlossen war, war in den letzten Monaten weitgehend geöffnet.

Dort wurde ein provisorischer Unterstand am Straßenrand errichtet. Der Rettungsschwimmerturm, ein potenzieller Verteidigungsposten, wurde mit großen Sandsäcken befestigt. Der Eingang zum Moschaw wird von den Bewohnern 24 Stunden am Tag bewacht. Und bei mehreren Gelegenheiten, bei denen die ganze Gemeinde zusammenkam, um Tage von nationaler Bedeutung zu begehen (z. B. den Volkstrauertag) oder zu feiern (z. B. den Unabhängigkeitstag), wurden wir zu Beginn der Veranstaltung daran erinnert, dass wir uns im Notfall auf den Boden legen und die Hände über den Kopf halten sollen.

Christliche gemeinnützige Organisation kümmert sich um Kinder und Senioren In all diesen langen Monaten hat Zedakah-Beth El, die deutsche christliche gemeinnützige Organisation, die seit mehr als 50 Jahren in Shavei Tzion ein Gästehaus für Überlebende des Holocaust betreibt, grenzenlose Solidarität und guten Willen bewiesen. Die fest angestellten Mitarbeiter und die Freiwilligen haben die Kindergartenkinder bis zur Fertigstellung ihrer Unterkunft beherbergt, und der Seniorenklub trifft sich weiterhin im Beth El. Im Speisesaal des Beth El fanden mehrere „Maker‘s Fairs“ statt, bei denen die Bewohner ihr Kunsthandwerk, ihre Backwaren und andere Produkte verkauften, ebenso wie zwei Konzerte des Chors unseres Regionalrats, unsere Reichspogromnacht-Gedenkveranstaltung und eine kürzlich durchgeführte Blutspendeaktion. Natürlich sind nicht nur die Bewohner von Shavei Tzion, sondern auch die vielen Evakuierten aus den Kibbuzim und Städten nördlich von uns, die hier wohnen, willkommen, an all diesen Aktivitäten teilzunehmen.

Nun, als ich vor kurzem gefragt wurde, beschrieb ich meine eigenen Gefühle als eine Art niedriges Fieber der Verzweiflung. Wie viele Menschen bin ich damit beschäftigt, „weiterzumachen“, und doch auch müde, traurig und ängstlich. Hat man uns nicht gesagt, dass der Iran Israel auslöschen wird? Dass die Türkei in Israel einmarschieren könnte? Beobachten wir nicht den Aufstieg eines gestärkten Antisemitismus auf der ganzen Welt, der von Regierungen und an Universitäten zum Ausdruck gebracht wird und der auf den Straßen scheinbar freien Lauf hat? Wenn uns jemand sagt, wer er ist, warum sollten wir ihm dann nicht glauben? Die Bedrohungen, denen Israel jetzt ausgesetzt ist, sind wirklich existenziell.

Deshalb danke ich Ihnen, liebe Freunde, für Ihr anhaltendes Interesse, Ihre Besorgnis und Ihre Freundschaft. Ihre gute Arbeit und Ihre guten Wünsche sind von unschätzbarem Wert.

Die Autorin

Gastbeitrag

Judith Temime, Leiterin des Archiv in Shavei Zion, hat diesen Beitrag zunächst für die Mitglieder und Freundinnen und Freunde des Rexinger Synagogenvereins geschrieben. Sie stellte uns den Bericht auch als Gastbeitrag zur Verfügung.