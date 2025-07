Der Schutz der Kinderrechte ist nicht selbstverständlich. Kinderrechte brauchen Öffentlichkeit. Mit einer Malaktion haben Kinder der Sonnenrainschule Rheinweiler auf ihre Kinderrechte auf besonders kreative Weise aufmerksam gemacht.

An zwei aufeinanderfolgenden Samstagen im Juli haben Schüler sowie ihre Geschwister ein besonderes Zeichen gesetzt: Sie verewigten ausgewählte Kinderrechte künstlerisch auf einer Wand am Fußballplatz des Schulhofs – sichtbar für alle.

Das Projekt wurde im Rahmen des Förderprogramms „Aktionstaler Kinderschutz“ der Allianz für Beteiligung ermöglicht und von Schulsozialarbeiterin Philine Touzin (SAK Lörrach) organisiert. Die künstlerische Leitung übernahm Inge Gründel-Pfaff, die die Kinder mit Kreativität, Farben und viel Herzblut durch das zweitägige Projekt begleitete.

Unterstützt hat zudem Dinah Dartron, die ab nächstem Schuljahr die Stelle der Schulsozialarbeit an der Sonnenrainschule übernehmen wird.

Vor Beginn der Malaktion wurde die Wand vom Bauhof der Gemeinde gründlich gereinigt und anschließend vom Malergeschäft Gründel professionell grundiert. Auch Abdeckplanen wurden vom Malergeschäft gestellt. Am ersten Tag wurde die Wand bunt angemalt, während der Trocknungszeit gab es Mittagessen und dann zeichneten die Kinder erste Skizzen ihrer Ideen. Am zweiten Tag wurden diese dann an die Wand gebracht und farbig gestaltet. Zum Abschluss gab es eine Zusammenkunft mit Eltern und Interessierten, um das Ergebnis zu präsentieren. Die Kinderrechte, die im Jahr 1989 von den Vereinten Nationen in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben und 1992 in Deutschland in Kraft traten, bildeten die inhaltliche Grundlage des Projekts.

Die teilnehmenden Kinder wählten einige dieser Rechte selbst aus und setzten sie künstlerisch um – jedes Kind gestaltete dabei einen eigenen Abschnitt der Wand.