Sommersound VS 2026: Howard Carpendale legt zum Abschied einen Stopp in Villingen-Schwenningen ein

Zum Abschied von den großen Tourneen legt Howard Carpendale noch einmal nach: Beim Sommersound VS erwartet die Fans am 2. August 2026 ein emotionales Open-Air. Der Vorverkauf läuft.

Das Konzert auf dem Gelände des Druckzentrum Südwest (Einlass 18.30 Uhr, Beginn 20 Uhr) ist Teil der Open-Air-Zusatzkonzerte, die Carpendale als Zugabe an seine große Hallentournee bestreitet, mit denen er sich endgültig vom Tourneeleben verabschieden will. Auf dem Konzertgelände des Sommersound VS wird es an diesem Abend Sitz- und Stehplätze geben.

Zwei Monate nach seinem 80. Geburtstag beginnt die Abschiedstournee Im März, zwei Monate nach seinem 80. Geburtstag und 60 Jahre, nachdem der gebürtige Südafrikaner seine Bühnenkarriere begonnen hat, beginnt Howard Carpendales große Abschiedstournee 2026 – und damit der letzte große Tourneezyklus seiner beeindruckenden Karriere. Der charismatische Sänger, der seit über fünf Jahrzehnten zu den größten Ikonen der deutschsprachigen Pop- und Schlagermusik gehört, lädt sein Publikum ein, ihn noch einmal in dieser Form live auf der Bühne zu erleben.

Carpendale verspricht einen Abend mit vielen emotionalen Momenten

Die große Begeisterung und Nachfrage der Fans auf die Konzerte in den größten Arenen haben Carpendale überwältigt und dazu inspiriert, seine Tour um zusätzliche Open-Air-Konzerte im Sommer 2026 zu erweitern. „ Es bewegt mich immer wieder aufs Neue zu sehen, wie viele Menschen meine Show erreicht und berührt. Diese Resonanz ist in der heutigen Zeit keineswegs selbstverständlich, umso mehr freue ich mich auf die „Zugabe“, die ich mit meiner Band und den Fans im Sommer feiern werde“, so Carpendale.

Kaum zu glauben: Howard Carpendale wird im Januar 80 Jahre alt. Foto: Dominik Beckmann

Howard Carpendale präsentiert sich dabei so vital und energiegeladen wie selten zuvor. Mit einer noch nie dagewesenen Präsenz und einer stimmlichen Form, die Kritiker und Fans gleichermaßen begeistert, verspricht die Tournee ein intensives und unvergessliches Konzerterlebnis zu werden. „Diese Tour wird für mich ein ganz besonderer Abschnitt – und ich möchte, dass die Menschen spüren, dass wir gemeinsam etwas Einmaliges erleben“, erklärt Carpendale und verspricht: „Ich bin in der besten Verfassung, die ich je hatte, und genau so möchte ich mich von den großen letzten Tourneen verabschieden.“

Jedes Konzert wird zur musikalischen Zeitreise durch sein Lebenswerk

Das Programm umfasst seine größten Hits ebenso wie persönliche Highlights, die Carpendale, Generationen von Fans und ein ganzes Genre über Jahrzehnte hinweg geprägt haben. Modern inszeniert, mit beeindruckender Bühnenshow und emotionalen Momenten, soll jedes Konzert der Abschiedstournee zu einer musikalischen Zeitreise durch das Lebenswerk des Ausnahmekünstlers werden.

Howard Carpendale wird am 2. August beim Sommersound ein wahres Hit-Feuerwerk zünden. Foto: Christoph Hardt

Erst im September widmete das ZDF mit Gastgeber Giovanni Zarrella Carpendale eine große Samstagabendshow, die Millionen vor die Bildschirme lockte. In der Dortmunder Westfalenhalle traten Wegbegleiter und Freunde an, um dem Altmeister des Schlagers die Ehre zu erweisen.

Ganz von der Bühne wird man Howard Carpendale allerdings nie verabschieden können – das hatte er schon vor ein paar Jahren versucht. Einzelne Auftritte und besondere Projekte werde es auch künftig geben, teilt sein Management mit, doch das Kapitel großer Tourneen schließe er mit dieser Abschiedstournee endgültig.

Howard Carpendale freut sich auf die Konzerte und die Begegnungen mit seinen Fans. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Die Abschiedstournee führt Carpendale dann nicht nur durch die größten Arenen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, sondern auch auf die Bühne des Sommersound VS 2026. Für seine Fans ist dies eine der letzten Gelegenheiten überhaupt, Howard Carpendale live in einem großen Konzert mit Band zu erleben.

Sommersound VS 2026

Eintrittskarten

Tickets für die Sommersound-Konzerte mit Wincent Weiss (31. Juli) und Howard Carpendale (2. August) sind ab sofort im vergünstigten Vorverkauf erhältlich unter Telefon 07423/7 87 90 oder www.schwabo.de/tickets. Wer am Samstag, 1. August, auftritt, wird demnächst bekanntgegeben.