Sommersound VS 2026: Howard Carpendale legt zum Abschied einen Stopp in Villingen-Schwenningen ein

Zum Abschied von den großen Tourneen legt Howard Carpendale noch einmal nach: Beim Sommersound VS erwartet die Fans am 2. August 2026 ein emotionales Open-Air. Der Vorverkauf läuft.
Das Konzert auf dem Gelände des Druckzentrum Südwest (Einlass 18.30 Uhr, Beginn 20 Uhr) ist Teil der Open-Air-Zusatzkonzerte, die Carpendale als Zugabe an seine große Hallentournee bestreitet, mit denen er sich endgültig vom Tourneeleben verabschieden will. Auf dem Konzertgelände des Sommersound VS wird es an diesem Abend Sitz- und Stehplätze geben.