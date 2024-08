Ausverkauft. Und restlos begeistert. 5000 Besucher feiern mit Andrea Berg in Villingen-Schwenningen den Sommersound VS.

Hinter der Bühne steht Andrea Berg noch kurz mit ihrem Team im Kreis – alle trinken den obligatorischen kleinen Jägermeister vor Showbeginn. Sie wünschen sich Glück für die nächsten Stunden. Und dann, Schlag 20 Uhr, setzt die Musik ein.

Im rot-weißen, glitzernden Flatteroverall und auf unglaublich hohen goldenen High-Heels erobert sie die Bühne. Dann gibt es davor kein Halten mehr und schon in dieser Sekunde ist klar, dass für sie alle stimmt, was sie singt: „Diese Nacht ist jede Sünde wert.“

Ein Fest mit der Schlagerkönigin

Typisch Schlager: Es sind eingängige Melodien und durch und durch sentimentale Texte – und doch heizt die zierliche Schlagerkönigin, randvoll mit Energie und reichlich Power in ihrer hellen Stimme, ihre Zuhörer an und feiert mit ihnen ein rauschendes, fröhliches Schlagerfest auf dem Areal des Druckzentrums Südwest. Vereinzelt kann die rassige Rothaarige auch anders, sanftmütig, fast schon melancholisch.

Andrea Berg dirigiert ihren Riesenchor. Foto: Marc Eich

Und schließlich verkündet auch ihr Riesenchor aus Publikum: „Die Gefühle haben Schweigepflicht.“ Dann glitzert unten vor der Bühne ein Sternenhimmel aus unzähligen Handylichtern. Stille Momente wie dieser sind an diesem Donnerstagabend nur von kurzer Dauer.

Die 58-Jährige aus dem Rems-Murr-Kreis packt in Villingen-Schwenningen nämlich alles aus, was der Koffer einer Entertainerin hergibt – und die Licht-Crew schöpft an den Monitoren alles aus, was der Techniker-Himmel für solche Zwecke hergibt: Die Leinwand sprüht Funken, lässt Glitter-Konfetti auf das Publikum niederrieseln. Kein Ton bleibt pur für sich oder sonst irgendwie dem Zufall überlassen.

Und alle tanzen und klatschen mit

Und obgleich hinter ihrem Rücken nur zwei Background-Sängerinnen tanzen: Andrea Berg hat an diesem Abend den wohl größten Chor, den Villingen-Schwenningen je gesehen hat. Nach einer kurzen Atempause kehrt sie im weißen Glitzergewand zurück, nimmt den Catwalk in voller Länge in Beschlag und dann verkünden es 5000 Kehlen: Über den Wolken ist die Freiheit grenzenlos in diesem Schlagerhimmel.

Ihre besten Hits bringt sie mit

Viele ihrer schier unzähligen Hits von „Du hast mich tausendmal belogen“ bis hin zum bunten „Mosaik“ hat die aus dem Rheinland stammende Ikone der Unterhaltungsmusik natürlich mit dabei, das Publikum ist textsicher. Mit 13 Nummer-Eins-Hits hat sie in den offiziellen deutschen Charts schließlich abgeliefert wie keine sonst. Und doch bedient sie sich auch populärer Partymusik, lässt etwa Marmor, Stein und Eisen brechen, Tränen nicht lügen und den „Wahnsinn“ spüren – und alle gehen, nein, sie tanzen und klatschen mit.

„Ihr Lieben, Wahnsinn, Mensch, war das schön!“ – Andrea Berg ist beseelt und mit ihr das Sommersound-Publikum, das diesen Start des Open-Air-Festivals 2024 in Villingen-Schwenningen frenetisch feiert.