Ein voller Erfolg war die Premiere des Subiaco-Sommernachtskinos im „Tal X“. Hunderte Besucher, darunter auch Landrat Klaus Michael Rückert und Baiersbronns Bürgermeister Micheal Ruf, kamen am Dienstagabend ins „Xentrum“ im Friedrichstal, wo auf der Eventbühne „Das kalte Herz“ gezeigt wurde.

„Ich habe ja mit viel gerechnet, aber mit so vielen Besuchern nicht“, freute sich Gerhard Braun vom Team des Subiaco-Kinos in Freudenstadt. „Ich bin emotional sehr berührt, dass so viele Leute heute da sind.“

Seit 21 Jahren gebe es das Kino im Kurhaus Freudenstadt mit 50 Plätzen und 600 Vorstellungen im Jahr, informierte Braun die, die das Subiaco nicht kennen. Das Kino sei „höchst dekoriert“, weil das Team außergewöhnliche und interessante Filme von hoher Qualität spiele. Jetzt ist das Subiaco-Kino insgesamt vier Mal auf der Gartenschau.

Drei weitere Termine

Bei den weiteren Vorführungen im Sommernachtskino, die ebenfalls dienstags im „Xentrum“ stattfinden, werden gezeigt: am 15. Juli „Der Rosengarten der Madame Vernet“, am 26. August „Wochenendrebellen“ und am 16. September ein Überraschungsfilm.