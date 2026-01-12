Solidarisierung mit Protestanten: Iran bestellt Botschafter mehrerer europäischer Länder ein – auch deutschen

Seit mehr als zwei Wochen demonstrieren Iraner gegen die autoritäre Führung ihres Landes. Europäische Regierungen solidarisieren sich mit ihnen. Das missfällt der Regierung in Teheran.
Der Iran hat nach Solidaritätsbekundungen europäischer Regierungschefs für die Proteste im Land nach eigenen Angaben Botschafter aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien ins Außenministerium einbestellt. In einer Mitteilung des staatlichen Rundfunks hieß es, man habe bei dem Treffen Videos der Unruhen gezeigt. Die „gewalttätigen Handlungen“ hätten die Grenzen friedlicher Demonstrationen überschritten. Eine Anfrage an das Auswärtige Amt blieb zunächst unbeantwortet.