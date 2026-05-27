Solar Butterfly im Mittelpunkt: Umweltaktivist Louis Palmer macht Station in Schwenningen

Der Schweizer Pionier Louis Palmer hat mit seinem Solar-Tiny-House weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Jetzt kommt er nach Schwenningen an die Hochschule.
Wer den Solar Butterfly einmal gesehen hat, vergisst ihn nicht: ein futuristisches Tiny House auf Rädern, das sich wie ein Schmetterling entfaltet und seine 60 Quadratmeter großen Solarpaneele ausbreitet. Mit diesem ungewöhnlichen Gefährt hat der Schweizer Solarpionier und Umweltaktivist Louis Palmer die Welt umrundet – und genau dieses Symbol für klimafreundliche Innovation macht nun erneut Halt in der Region.