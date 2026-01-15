Snowboard-Weltcup in China: Jana Fischer – großer Vorteil bei Olympia, aber ein Chaos-Weltcupkalender

Im chinesischen Dongbeiya steht die erst zweite Station des Snowboardcross-Weltcups auf dem Programm. Die Bräunlingerin Jana Fischer trotzt bei der olympischen Generalprobe der Kälte.
Es ist schon eine kuriose Snowboardcross-Saison: Die ersten Olympia-Tickets wurden bereits Ende November bei einem Europacup vergeben, danach mussten Jana Fischer und Co. bis Mitte Dezember warten, bis der erste Weltcup im italienischen Cervinia über die Bühne ging. Fischer, die schon das Olympia-Ticket in der Tasche hatte, belegte den 16. Rang.