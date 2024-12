Skischanze bezwungen: So hat die Mahlberger Feuerwehr den X-Mas-Stairrun in Oberhof gemeistert

So hat die Mahlberger Feuerwehr den X-Mas-Stairrun in Oberhof gemeistert

1 Das Training hat sich gelohnt: Die Mahlberger Feuerwehrkameraden haben die Skischanze im Oberhof erfolgreich bezwungen. Foto: Feuerwehr Mahlberg

Acht Mahlberger Kameraden haben sich der Herausforderung des X-Mas-Stairruns in Oberhof gestellt. Bei Eis und Schnee haben sie die 701 Stufen der Skisprungschanze bezwungen – und das in voller Atemschutzmontur für einen guten Zweck.









„Wir sind alle erfolgreich wiedergekehrt. Wir haben es alle nach oben geschafft, aber es war anstrengend“, erklärt der stellvertretende Kommandant und Initiator der Aktion, Stefan Waldinger, am Montag unserer Redaktion. Er und die weiteren sieben Teilnehmer der Mahlberger Feuerwehr haben beim X-Mas-Stairrun die 120 Meter der Oberhofer Schanze in Thüringen bezwungen – in voll angeschlossenem Atemschutzgerät bei Eis und Schnee.