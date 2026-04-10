Skiclub Fahrnau: Stand-up-Paddling, Radfahren und Nordic Walking

Der Skiclub Fahrnau muss sich in Zeiten des Klimawandels neu erfinden. Mit weiteren sportlichen Angeboten im Sommer wandelt sich der SC zum „Ganzjahres-Skiclub“.
Auch wenn die Witterung aktuell das Gefühl vermittelt, als ob der Winter länger als ein halbes Jahr dauert, ist unbestritten: die Saison für Skiläufer wird definitiv immer kürzer. Im unvorhersehbaren Wechsel können Warm-Fronten auch Mitte Januar das weiße Brettl-Vergnügen zerstören. Das ist ein Problem für einen Skiclub, der auch in den kommenden Jahrzehnten überleben möchte. Der SC Fahrnau setzt dabei verstärkt auf ein attraktives Ganzjahres-Programm.