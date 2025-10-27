Skelette, Schmuck und Co.: Bei Fund Baustopp? So arbeiten die Archäologen in Rottweil wirklich

In Rottweil bewahren Archäologen historische Schätze, bevor sie verloren gehen – auch auf privaten Baustellen. Wir fragen nach, ob das für Bauherren zu Problemen führen kann.
Sie haben die Anmutung von Abenteuer und Goldgräberstimmung, die Holzhütten und Container der Außenstelle des Landesamtes für Denkmalpflege in Rottweil. In den braunen Häusern mit den roten Fensterläden in der Alemannenstraße 28 in Rottweil-Altstadt, in denen heute ein Zwischenlager von Funden und die Büros von Christoph Wulfmeier und seinem Team, Ana Hafner und Ingrid Stern, untergebracht sind, haben früher auch Archäologiestudenten gewohnt, die an Grabungen beteiligt waren.