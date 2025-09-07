Sitzbänke in Schömberg: Bundesweite Petition will diesen „Unsinn“ stoppen

Positiv ist immerhin, dass es nun eine bundesweite Initiative gibt, die diesen Unsinn über die im Artikel erwähnte Petition stoppen will. Viele Verbände – allen voran der Schwarzwaldverein – haben sich bereits angeschlossen. Natürlich darf man bezweifeln, ob eine Petition allein das Problem löst, aber tatenlos zusehen wäre noch schlimmer. Jeder, dem Natur und Aufenthaltsqualität im Wald am Herzen liegen, sollte deshalb mitmachen. Unter openpetition.de mit dem Suchbegriff „Waldbänke“ ist das für alle möglich.