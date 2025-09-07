Sitzbänke in Schömberg: Bundesweite Petition will diesen „Unsinn“ stoppen
Eine Sitzbank am Waldrand von Schömberg Foto: Wolfgang Krokauer

Zum Abbau von Sitzbänken in Wäldern hat unser Leser Albrecht Martin aus Bad Liebenzell folgende Meinung.

Dass Waldbänke ausgerechnet wegen angeblich versicherungsrechtlicher Bedenken abgebaut werden sollen, ist schlicht grotesk und Ausdruck einer ausufernden Überregulierung. Schon der Liebenzeller Gemeinderat war sich im Januar einig, dass solch ein Vorgehen unverhältnismäßig und weltfremd ist. Doch die entscheidende Frage bleibt: Wer ist endlich bereit, gegenüber Bund und Land klar Stellung zu beziehen und diesem Regelungswahn Einhalt zu gebieten?

 

Positiv ist immerhin, dass es nun eine bundesweite Initiative gibt, die diesen Unsinn über die im Artikel erwähnte Petition stoppen will. Viele Verbände – allen voran der Schwarzwaldverein – haben sich bereits angeschlossen. Natürlich darf man bezweifeln, ob eine Petition allein das Problem löst, aber tatenlos zusehen wäre noch schlimmer. Jeder, dem Natur und Aufenthaltsqualität im Wald am Herzen liegen, sollte deshalb mitmachen. Unter openpetition.de mit dem Suchbegriff „Waldbänke“ ist das für alle möglich.

Albrecht Martin, Bad Liebenzell

