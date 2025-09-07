Sitzbänke in Schömberg: Bundesweite Petition will diesen „Unsinn“ stoppen

Zum Abbau von Sitzbänken in Wäldern hat unser Leser Albrecht Martin aus Bad Liebenzell folgende Meinung.
Dass Waldbänke ausgerechnet wegen angeblich versicherungsrechtlicher Bedenken abgebaut werden sollen, ist schlicht grotesk und Ausdruck einer ausufernden Überregulierung. Schon der Liebenzeller Gemeinderat war sich im Januar einig, dass solch ein Vorgehen unverhältnismäßig und weltfremd ist. Doch die entscheidende Frage bleibt: Wer ist endlich bereit, gegenüber Bund und Land klar Stellung zu beziehen und diesem Regelungswahn Einhalt zu gebieten?