Situation beim SSV Reutlingen: Weshalb der Gegner des FC 08 Villingen in Sachen Trainerfrage Redebedarf hat

Der SSV Reutlingen 05, am Samstag (14.30 Uhr) Gastgeber des FC 08 Villingen, meldet sich mit einer Mitteilung zu Wort und stellt einige Punkte sowie die „aktuelle Gerüchteküche“ klar.

Der Oberligist schreibt am Mittwoch auf seiner Homepage: „In den vergangenen Tagen wurden zahlreiche Listen, Empfehlungen und vermeintliche Insiderinformationen zur Trainersuche (Interimscoach Marvin Petzschner übernahm in der vergangenen Woche für Alexander Strehmel, Anm. d. Red.) veröffentlicht. Wir nehmen das zur Kenntnis und danken allen Menschen, die sich einbringen möchten. Egal ob sich betreffende Personen direkt melden, über Dritte an uns herantreten oder ob Empfehlungen per Mail, WhatsApp oder per Brief eingehen. Für unsere Arbeit ist jedoch ausschlaggebend, dass wir alle Informationen intern prüfen und unabhängig bewerten.“

Das Ziel: Regionalliga Und der SSV Reutlingen weiter: „Andere Vereine auf unserem Niveau haben Trainer mit auslaufenden Verträgen. Es spielt keine Rolle, ob diese Trainer eine Vergangenheit beim SSV haben oder nicht. Entscheidend ist allein, dass wir die Lösung finden, die uns unserem klar formulierten Ziel näher bringt, nämlich den Aufstieg in die Regionalliga. Es ist unsere Aufgabe, für den Verein saubere und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Selbstverständlich sprechen wir mit den Personen, die dafür infrage kommen. Es wurde bisher kein Vertrag unterschrieben und niemand hat ein offizielles Angebot vorliegen. Wir suchen die Lösung, die menschlich und sportlich am besten zum SSV passt.“

Marvin Petzschner

Die Mitteilung endet so: „Der aktuelle Fokus liegt jetzt klar auf den letzten beiden Saisonspielen. Mit Marvin Petzschner haben wir eine sehr gute Übergangslösung. Er arbeitet konzentriert, strukturiert und mit hoher Energie. Seine Vorbereitung, seine klare Ansprache und sein Einsatz helfen der Mannschaft spürbar und geben den Spielern Sicherheit und Orientierung. Sein Anteil an der aktuellen Stabilität (3:0 gegen Essingen zuletzt, Anm. d. Red.) ist groß. Wir möchten die kommenden beiden Spiele erfolgreich gestalten, um mit mehr Stabilität und Ruhe in die Weihnachtszeit zu gehen. Wir bitten die Presse und alle Interessierten, Fragen direkt an uns zu stellen. Gerüchte oder Aussagen von außen helfen nicht weiter. Wir arbeiten intern abgestimmt, verantwortungsbewusst und mit vollem Fokus auf die sportliche Weiterentwicklung des SSV.“

Das Wiedersehen

Der SSV Reutlingen belegt nach einer schwachen Hinrunde mit 19 Punkten den zwölften Rang, ist abstiegsgefährdet. Das Hinspiel in Villingen verloren die Kreuzeichen-Kicker nach einer 3:0-Führung noch mit 3:4. Der FC 08 Villingen hat seit vier Spielen nicht mehr verloren.