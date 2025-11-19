Situation beim SSV Reutlingen: Weshalb der Gegner des FC 08 Villingen in Sachen Trainerfrage Redebedarf hat

Der SSV Reutlingen 05, am Samstag (14.30 Uhr) Gastgeber des FC 08 Villingen, meldet sich mit einer Mitteilung zu Wort und stellt einige Punkte sowie die „aktuelle Gerüchteküche“ klar.
Der Oberligist schreibt am Mittwoch auf seiner Homepage: „In den vergangenen Tagen wurden zahlreiche Listen, Empfehlungen und vermeintliche Insiderinformationen zur Trainersuche (Interimscoach Marvin Petzschner übernahm in der vergangenen Woche für Alexander Strehmel, Anm. d. Red.) veröffentlicht. Wir nehmen das zur Kenntnis und danken allen Menschen, die sich einbringen möchten. Egal ob sich betreffende Personen direkt melden, über Dritte an uns herantreten oder ob Empfehlungen per Mail, WhatsApp oder per Brief eingehen. Für unsere Arbeit ist jedoch ausschlaggebend, dass wir alle Informationen intern prüfen und unabhängig bewerten.“