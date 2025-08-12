Simon in Aichhalden: Erfreuliche Nachrichten für Simon-Betek

Der Umsatz von Indus, der Muttergesellschaft von Simon in Aichhalden, erreichte Vorjahresniveau. Das Ergebnis ist wegen US-Zöllen, Exportkontrollen und dem Dollar geschrumpft.
„Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowohl in Deutschland als auch in wichtigen Exportmärkten litt im ersten Halbjahr 2025 unter der generellen Unsicherheit im Welthandel und den geopolitischen Krisen“, sagt Johannes Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Indus-Gruppe, der Muttergesellschaft der Aichhalder Simon-Gruppe. „Umso erfreulicher ist es, dass wir den Umsatz nahezu auf Vorjahresniveau halten konnten. Unsere Gruppe schlägt sich gut. Steigende Auftragseingänge sorgen für Zuversicht.“