Silvester in Albstadt: Feuerwehr gibt Tipps zum Umgang mit Feuerwerk – und beklagt Pöbeleien

Auf eine ruhige Silvesternacht hofft die Feuerwehr Albstadt. Stadtbrandmeister Thomas Daus betont, dass im Ernstfall dennoch zügig die 110 gewählt werden sollte.
Statt zu feiern, sind die Albstädter Feuerwehrleute in der Silvesternacht in erhöhter Alarmbereitschaft, wie Stadtbrandmeister Thomas Daus im Gespräch berichtet. „Besonders kritisch sind die Stunden von 0 bis 2 Uhr am frühen Neujahrsmorgen“, spricht Daus von seinen Erfahrungen. In dieser Zeitspanne wird mit Abstand am meisten Feuerwerk gezündet, dementsprechend hoch sei das Risiko für mögliche Unglücksfälle.