Sieben Touren an sieben Tagen: Hornberg lädt zur 45. Wanderwoche ein

Sieben Touren an sieben Tagen: Rund um Hornberg wird vom 25. April bis zum 1. Mai gemeinsam gewandert. Es ist die 45. Auflage der Traditionsveranstaltung.
Der Frühling ist da und mit ihm die Gelegenheit, die eindrucksvolle Natur von Hornberg und der Umgebung zu genießen. Vom 25. April an laden die Hornberger Verwaltung und der für die Organisation zuständige Schwarzwaldverein dazu ein, durch die Landschaft in und rund um die Gemeinde zu wandern. Die 45. Wanderwoche wird am Samstag um 14 Uhr wieder mit einer Begrüßung im Rathaus eröffnet, gefolgt von einer Vorstellung der abwechslungsreichen Touren, die auf die Teilnehmer warten.