Sieben Touren an sieben Tagen: Hornberg lädt zur 45. Wanderwoche ein

Sieben Touren an sieben Tagen: Rund um Hornberg wird vom 25. April bis zum 1. Mai gemeinsam gewandert. Es ist die 45. Auflage der Traditionsveranstaltung.

Der Frühling ist da und mit ihm die Gelegenheit, die eindrucksvolle Natur von Hornberg und der Umgebung zu genießen. Vom 25. April an laden die Hornberger Verwaltung und der für die Organisation zuständige Schwarzwaldverein dazu ein, durch die Landschaft in und rund um die Gemeinde zu wandern. Die 45. Wanderwoche wird am Samstag um 14 Uhr wieder mit einer Begrüßung im Rathaus eröffnet, gefolgt von einer Vorstellung der abwechslungsreichen Touren, die auf die Teilnehmer warten.

Nach der Begrüßung geht es direkt los. Eine genussvolle Wanderung rund um den Ziegelkopf steht laut dem Programm an. Startpunkt ist um 14.30 Uhr am Rathaus. Die Wanderzeit wird mit 2,5 Stunden für die neun Kilometer kalkuliert. Eine Einkehr im Hotel Schloss ist möglich.

Für alle Wanderungen ist Rucksackverpflegung erforderlich, informiert die Tourist-Info Hornberg in ihrer Ankündigung. Auch festes Schuhwerk sowie Wanderstöcken und ausreichend Getränke empfehlen sich. Zudem sind während der Wanderungen teilweise Einkehrmöglichkeiten eingeplant. Hierbei sei es jedem selbst überlassen, ob er sich einer kleinen Rast anschließen möchte oder lieber weiterwandert.

Schwarzwaldverein plant die Routen

Die Gemeinde bewirbt das Wanderereignis. „Hauptorganisator ist aber der Schwarzwaldverein“, stellt Tourist-Info-Leiterin Beate Brohammer klar. Die Ehrenamtlichen planen die Touren und stellen die Wanderführer. Im Dezember und Januar würde der Schwarzwaldverein dann mit seinen Plänen auf die Hornberger Verwaltung zukommen. Auch wenn es die Wanderwoche nun schon zum 45 mal geben wird, unterscheiden sich die Wanderungen jedes Jahr etwas. „Der Schwarzwaldverein sucht immer etwas neues“, erklärt Brohammer.

Nach der Auftaktwanderung geht es am Sonntag, 26. April, weiter – zum Katzenpfad in Hardt. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Viadukt-Parkplatz. Der Start ist dann um 9.25 Uhr am Freibad Tennenbronn. Zwölf Kilometer und 580 Höhenmeter werden in fünf Stunden bewältigt.

Unsere Empfehlung für Sie Schwabo-Check Der Gutacher Schanzenpfad ist eine Wanderung durch die Geschichte Der Themenweg rund um Gutach beeindruckt mit viel Hintergrundinformationen und sorgt mit jeder Menge Schwarzwaldpanorama für Begeisterung.

Der Montag, 27. April, bietet eine Tour auf dem „Genießerpfad Hausacher Bergsteig“. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Viadukt-Parkplatz, Start um 9.20 Uhr am Hausach Wanderparkplatz. Sechs Stunden dauert die Tour mit 14 Kilometern und 760 Höhenmetern.

Etwas kürzer ist der Ausflug am Dienstag, 28. April: die Rundwanderung Lamm. Um 9 Uhr geht’s vom Lamm-Parkplatz. Eine Wanderzeit von 4,5 Stunden für elf Kilometer mit 350 Höhenmetern steht an.

Am Mittwoch, 29. April, geht es von Schonach nach Hornberg. Treffpunkt ist 9.15 Uhr am Bahnhof. Die Wanderung führt über Wilhelmshöhe, Karlstein nach Hornberg. Fünf Stunden sind für die 15 Kilometer mit 400 Metern eingeplant.

Steile Abstiege gibt es bei der Tour am Donnerstag

Die „Balzer Herrgott Runde“ am Donnerstag, 30. April, ist Anspruchsvolle Tour, heißt es. Die aussichtsreiche Rundwanderung über Balzer Herrgott, Hexenlochmühle und wilde Gutach hat teils sehr steile Abstiege. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Viadukt-Parkplatz. Die Wanderung startet dann vom Parkplatz Neu Eck an der B500. 4,5 Stunden geht es über 12,5 Kilometer. Trittsicherheit ist Voraussetzung.

Den Abschluss der 45. Hornberger Wanderwoche macht am 1. Mai die „Niedereschacher Kulturrunde“. Treffpunkt am Viadukt-Parkplatz ist um 9 Uhr, der Start um 9.45 Uhr in Niedereschach am Parkplatz Kulturfabrik. Die Wanderzeit: Fünf Stunden für 12,5 km und 261 Höhenmeter. Im Anschluss wird der Abschluss der Wanderwoche in Hornberg gefeiert.

Infos und Anmeldung

Wer an den Wanderungen teilnehmen möchte, darf sich bei der Hornberger Tourist-Info unter Telefon 07833/ 7 93 22 oder per E-Mail an tourist-info@hornberg.de melden. Zwar sind auch spontane Wanderer willkommen, eine Anmeldung im Vorfeld helfe aber den Wanderführern bei der Planung, erklärt Tourist-Info-Leiterin Brohammer. Infos zu allen Touren und den Wanderführern gibt es auf der Internetseite der Stadt Hornberg unter „Aktuelles“.