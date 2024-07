Sie fordern ihren Lohn: BBS-Mitarbeiter konfrontieren Ex-Geschäftsführer und Betriebsratschef

1 Mitarbeiter von BBS konfrontieren den Betriebsratsvorsitzenden Martin Brohammer (links) und zeigen symbolisch eine BBS-Jacke. Foto: Niklas Ortmann

Rund 40 Mitarbeiter von BBS versammelten sich am Dienstagmorgen vor dem Werk in Schiltach. Weil sie nach wie vor auf zwei Lohnauszahlungen warten, wollten sie endlich Antworten haben. Die bekamen sie auch bei der Kundgebung nicht. Nun hängt alles von einer Frist ab.









Es steht in gewisser Weise sinnbildlich für den Zustand von BBS, dass es ausgerechnet der Betriebsratsvorsitzende Martin Brohammer war, der vor den Beschäftigten Rechenschaft ablegte. Eigentlich wollten sie Antworten darauf haben, warum keine Löhne gezahlt wurden, warum Fristen nicht eingehalten und Versprechen gebrochen wurden, ja, im Prinzip wollten sie alle Versäumnisse der vergangenen Jahre aufarbeiten. Aber in erster Linie ging es den Mitarbeitern aus den Werken in Schiltach und Herbolzheim, die sich am Dienstag vor dem Hauptsitz der BBS Autotechnik versammelt hatten, um die fehlenden Lohnauszahlungen für die Monate Mai und Juni, die Existenzen bedrohen, so der Tenor.