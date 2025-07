SG Empfingen: Landesligist will kleineren Kader, aber mehr Qualität

Landesligist will kleineren Kader, aber mehr Qualität

Timo Theurer kehrt in Empfingen aus langer Verletzungspause zurück. Foto: Schleeh Landesligist SG Empfingen ist mit einigen neuen Gesichtern in die Vorbereitung gestartet. Ernst wird es direkt am Wochenende.







Die Ziele des letztjährigen Tabellendritten aus Empfingen bleiben weiterhin ambitioniert. „Wir wollen uns Jahr für Jahr verbessern und haben in der Qualität des Kaders mit unseren Neuzugängen zugelegt. Wissen aber auch, dass es an der Spitze durch die beiden Verbandsliga-Absteiger TSG Balingen II und VfL Pfullingen neben den üblichen Verdächtigen enger zugehen dürfte.“ Soll heißen: Die Empfinger nehmen einen neuen Anlauf, in die Verbandsliga aufzusteigen.