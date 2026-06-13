SG Empfingen: Desolate zweite Halbzeit lässt Aufstiegstraum platzen

Die SG Empfingen muss sich trotz einer 2:0-Pausenführung und 40-minütiger Überzahl gegen den TSV Köngen aus der Relegation verabschieden.
SG Empfingen – TSV Köngen 2:3 (2:0). „Solche Geschichten schreibt nur der Fußball“, bediente sich Alexander Eberhart kurz nach dem Abpfiff in Wachendorf einer vielzitierten Fußball-Floskel. Leider war seine Mannschaft an diesem Nachmittag auf der falschen Seite dieser Floskel. „Wir haben heute erfahren müssen, wie bitter der Fußball sein kann. Die Enttäuschung ist jetzt natürlich groß“, so der Empfinger Cheftrainer nach dem gerade zu unglaublichen Ausscheiden in der Relegation.