SF Gechingen: Jonathan Vetter wird Europameister in Antalya

Bogenschütze Jonathan Vetter erreicht seinen bisherigen Karrierehöhepunkt: Das Eigengewächs der SF Gechingen holt bei der EM in der Türkei Gold.
Antalya ist in diesem Jahr ein gutes Pflaster für die deutschen Bogenschützen – und vor allem für Jonathan Vetter. Ende Mai holte das Eigengewächs der SF Gechingen beim European Grand Prix in der südtürkischen Urlaubsmetropole die ersten Medaillen für Deutschland des Jahres 2026: Gold mit dem Recurve-Herren-Team und Bronze im Mixed-Team. Nun setzte der 25-Jährige an gleicher Stelle einen drauf und wurde mit den Recurve-Herren Euopameister.