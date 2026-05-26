SF Gechingen: Jonathan Vetter wird Europameister in Antalya

Antalya ist in diesem Jahr ein gutes Pflaster für die deutschen Bogenschützen – und vor allem für Jonathan Vetter. Ende Mai holte das Eigengewächs der SF Gechingen beim European Grand Prix in der südtürkischen Urlaubsmetropole die ersten Medaillen für Deutschland des Jahres 2026: Gold mit dem Recurve-Herren-Team und Bronze im Mixed-Team. Nun setzte der 25-Jährige an gleicher Stelle einen drauf und wurde mit den Recurve-Herren Euopameister.

0:4-Rückstand aufgeholt In der Besetzung Jonathan Vetter, Mathias Kramer (Herßum) und Moritz Wieser (Trostberg) zog Deutschland mit souveränen 6:2-Siegen gegen Georgien, Polen und Frankreich ins Finale gegen das starke Spanien mit Mixed-Weltmeister Andres Temino ein. Die Auswahl des Deutschen Schützenbundes lag zunächst mit 0:4 hinten, konnte dann aber zum 4:4 ausgleichen.

Das Finale ging damit ins Stechen. Wieser begann mit einer Zehn, die von Temino gekontert wurde. Dann setzte Kramer seinen Pfeil nur in die Sechs, der zweite Spanier schoss eine Acht, so dass Schlussmann Vetter unbedingt eine Zehn schießen musste, um eine minimale Chance aufrecht zu erhalten. Das gelang mit Bravour und nun warteten alle auf den letzten Pfeil des Finales: Eine Neun von Pablo Acha hätte Spanien zum Sieg gereicht, bei einer Acht wäre Deutschland vorne, weil Vetters Zehn der beste Schuss war. Doch Acha verlor die Nerven und schoss ebenfalls nur eine Sechs, Deutschland war damit Europameister. „Wir freuen uns enorm. Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt und wir fahren mit einem Titel heim“, freute sich Wieser.

Auch Frauen holen Gold

Da auch die Recurve-Frauen Gold in Antalya holten, landete Deutschland im Medaillenspiegel auf dem dritten Platz hinter der Türkei (dreimal Gold, dreimal Bronze) und den Niederlanden (dreimal Gold, einmal Bronze). Das deutsche Mixed-Team verpasste in der Besetzung Moritz Wieser und Katharina Bauer mit Platz vier knapp das Treppchen.

Im Einzel waren die Deutschen dagegen weit von Medaillen entfernt. Vetter, der beim European Grand Prix als Sechster noch bester Deutscher war, landete nur auf Platz 27. Für die beste Recurve-Platzierung des DSB sorgte Katharina Bauer mit Rang 14. U18-Weltmeister Simon Moritz wurde mit dem Compoundbogen Vierter im Einzel.