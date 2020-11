SEK-Einsatz wegen Radarfalle Polizei stürmt zwei Gebäude in Albstadt

Unterer Abschnitt der Steige komplett gesperrt

Nach Zeugenhinweisen wurden das nahegelegene, ehemalige Fabrikgebäude der Firma Scherer sowie ein Wohngebäude in der Bitzer Steige von Polizeibeamten umstellt. Da die Polizei mit einem Großaufgebot anrückte - unter anderem war auch das SEK aus Göppingen vor Ort - blieb das Geschehen nicht lange unbemerkt. Schnell wurden unzählige Schaulustige auf den Einsatz aufmarksam und verbreiteten auch in den sozialen Netzwerken erste Bilder. Um die "Gefahrenlage" schnell in den Griff zu bekommen, wurde der komplette Straßenabschnitt für Fußgänger und Fahrzeuge jeglicher Art gesperrt.