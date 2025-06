SEK-Einsatz in VS: Kiloweise Drogen und vier Festnahmen – Ermittler nennen Details

SEK-Einsatz in VS

1 Auch in Schwenningen fanden Durchsuchungen statt, um die Rauschgifthändler hochzunehmen. (Symbolbild) Foto: Marc Eich Die Polizei hat bei Durchsuchungen in Villingen-Schwenningen mehrere Kilo Drogen entdeckt. Vier Tatverdächtige wurden festgenommen und sitzen in Haft.







Nach dem Großeinsatz am Mittwochmorgen in Villingen-Schwenningen haben Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium weitere Einzelheiten bekannt gegeben. Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung durchsuchten die Ermittler mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) insgesamt sechs Wohnungen sowie eine Gaststätte im Stadtgebiet – unter anderem auch in der Offenburger Straße in Villingen. Dort hatten schwer bewaffnete Beamte am frühen Morgen eine Wohnung gewaltsam gestürmt.