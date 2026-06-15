Seit Monaten geschlossen: „Café am Kleb“ - das sind die Pläne für das Wanderheim im Stadtpark Nagold

Die Sonne scheint, das Leben im Stadtpark pulsiert. Dennoch ist das „Café am Kleb“ in Nagold seit Monaten geschlossen. Die Stadt ist auf Pächtersuche. Das sind die Pläne für das Bistro.

Im Stadtpark Kleb kann man schnell den Überblick verlieren. Am Sonntag war das Gelände proppenvoll – und das, obwohl der gesamte Park noch in Baustellenhand ist. Am neuen Streckennetz für das Klebbähnle wird fleißig gearbeitet, die große Klebwiese ist zwar eingesät, aber weiter abgesperrt. Und der Abenteuerspielplatz ist noch immer nur zur Hälfte nutzbar. Mit dem neu zu bauenden Spielplatzbereich lässt sich die Stadt Zeit.

Gastronomisch ist der Stadtpark auch nicht so versorgt, wie es eigentlich sein sollte. Zwar sind Badepark-Kiosk und der Minigolf-Kiosk in Betrieb, doch das „Café im Kleb“ direkt neben dem Spielplatz ist schon seit Monaten geschlossen. Die Stadt ist auf Pächtersuche. Und nicht nur das. Das „Café am Kleb“ soll erweitert werden.

Bis jetzt war der Schwarzwaldverein der Pächter

In diesen Tagen begann die Stadt Nagold aktiv mit der Suche nach einem neuen Pächter für das Bistro. Der Mieter war bis dato der Schwarzwaldverein, der wiederum den Gastrobetrieb unterverpachtet hatte. So trägt das Café auch den Beinamen „Wanderheim SWV Nagold“.

Bis jetzt war der Verein für die Suche nach einem Wirt zuständig. Doch nach Angaben der Stadt Nagold hat sich das geändert. „Das Gebäude gehört der Stadt, deshalb sucht auch die Stadt Nagold nach einem Pächter“, heißt es auf Anfrage der Redaktion. Weiter wird erörtert, mit dem Schwarzwaldverein und dessen Unterpächter sei das Pachtverhältnis „einvernehmlich aufgehoben“ worden.

Auf dem Vorplatz könnte das Wanderheim erweitert werden. Foto: Heiko Hofmann

Hintergrund sind die Pläne der Stadt, das Wanderheim deutlich auszubauen. Zusammen mit dem Verein bestehe hier Einigkeit, „dass eine Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahme sinnvoll ist, um die Kombination aus Wanderheim und Bistro-Betrieb zeitgemäß ermöglichen zu können.“ Unter der Regie der Stadt als Verpächter könne dies deutlich effektiver und mit Fördermitteln aus dem Programm LEADER dargestellt werden.

Dieser Prozess aber dauert. Bereits im vergangenen Jahr, besonders ab Herbst, sei das Wanderheim nur noch sporadisch bewirtschaftet gewesen, erörtert die Stadt Nagold. Offiziell zum 31. Dezember vergangenen Jahres sei der gastronomische Betrieb eingestellt worden. Seitdem hat das Wanderheim geschlossen.

Bis jetzt gibt es noch keine Bewerbungen

Und das wird auch noch eine ganze Zeit so bleiben. Schließlich wird in der Ausschreibung erst ab dem 1. Januar 2027 ein neuer Pächter gesucht. Und bis jetzt sind auch noch keine Bewerbungen bei der Stadt eingegangen. Telefonische Interessensbekundungen aber gab es. Und die Bewerbungsfrist endet auch erst am 28. Juni.

Dem neuen Pächter stellt man unter anderem in Aussicht, dass das Café im Kleb erweitert wird. Nur 37 Quadratmeter groß ist der bisherige Aufenthaltsraum. Die Stadt würde deswegen das Bistro gern vergrößern. Zur Spielplatzseite hin könnte ein 32 Quadratmeter großer Anbau verwirklicht werden. Und natürlich wird es weiterhin einen Außenbereich geben.

„Ein wichtiger Baustein“

In den nächsten Tagen soll der Gemeinderat über die Erweiterung beschließen. In der Ausschreibung aber wird dem neuen Pächter bereits jetzt in Aussicht gestellt, dass die Arbeiten bis zum Pachtbeginn erledigt sind. Und gegenüber der Redaktion betont Annika Krüger von der Stadt Nagold: „Zur Vervollständigung der zuletzt weiter ausgebauten und auf der Zielgeraden befindlichen Freizeitattraktionen im Kleb ist das Wanderheim bzw. Café am Kleb ein wichtiger Baustein, zumal die Besucherströme im Stadtpark weiter anwachsen werden.“

Unsere Empfehlung für Sie BW von oben Vom Flussfreibad zum Nagolder Badepark Ein Attraktionsbecken mit Riesenrutsche ist auf dem Foto von 1968 nirgends zu sehen. Dafür grenzen an der Liegewiese des Nagolder Freibads doch glatt ein paar Tennisplätze. Zur Saisoneröffnung blicken wir zurück auf die wechselvolle Nagolder Freibad-Geschichte.

Der Schwarzwaldverein Nagold ist übrigens weiter mit im Boot. „Der Schwarzwaldverein bleibt (…) exklusiver Nutzer des Gebäudes, welches den Vereinsmitgliedern im Einklang mit dem Gastrobetrieb weiterhin als Wanderheim dienen wird“, schreibt die Stadt Nagold auf Anfrage.

In den online einsehbaren Ausschreibungsunterlagen ist festgeschrieben, dass dem Verein gestattet wird, seine Treffen und Versammlungen unentgeltlich in dem Objekt abhalten zu dürfen. „Es sind jährlich bis zu zwölf Termine zu gewähren“, heißt es. Auch bei der Namensgebung soll der Begriff „Wanderheim“ erhalten bleiben.

Vandalismusschäden in der öffentlichen WC-Anlage

Durchaus eine Rolle spielt die Anlage auch bei der Versorgung der Kleb-Besucher mit einer öffentlich zugänglichen Toilette. Vor allem wegen der Nähe zum Spielplatz, ist die Anlage gefragt.

Und meist geschlossen. „Die Toiletten sind wegen gravierender Vandalismusschäden längere Zeit außer Betrieb“, teilt die Stadt Nagold auf Anfrage der Redaktion mit. Seit etwa zwei Wochen stehe die Anlage aber der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung – so heißt es zumindest in der Presseerklärung der Stadt Nagold.

Die WC-Anlage am Wanderheim war zumindest am Sonntag geschlossen. Foto: Heiko Hofmann

Als am Sonntagnachmittag bei bestem Sommerwetter im Stadtpark Kleb das Leben brummte, waren die WC-Anlagen am Spielplatz allerdings geschlossen. Warum? Dazu war an den Sperrgittern kein Hinweis zu finden.

Doch spätestens mit den Bauarbeiten will die Stadt die Toiletten eh wieder schließen. Unter anderem heißt es: „Im Zuge der Arbeiten zur Erweiterung des Wanderheims werden die Toiletten (...) aus Sicherheitsgründen wieder temporär geschlossen sein.“