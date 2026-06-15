Seit Monaten geschlossen: „Café am Kleb“ - das sind die Pläne für das Wanderheim im Stadtpark Nagold

Die Sonne scheint, das Leben im Stadtpark pulsiert. Dennoch ist das „Café am Kleb“ in Nagold seit Monaten geschlossen. Die Stadt ist auf Pächtersuche. Das sind die Pläne für das Bistro.
Im Stadtpark Kleb kann man schnell den Überblick verlieren. Am Sonntag war das Gelände proppenvoll – und das, obwohl der gesamte Park noch in Baustellenhand ist. Am neuen Streckennetz für das Klebbähnle wird fleißig gearbeitet, die große Klebwiese ist zwar eingesät, aber weiter abgesperrt. Und der Abenteuerspielplatz ist noch immer nur zur Hälfte nutzbar. Mit dem neu zu bauenden Spielplatzbereich lässt sich die Stadt Zeit.