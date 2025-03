Schwerer Unfall nahe Sulz-Kastell: Frontalzusammenstoß zwischen Tesla und Seat - jetzt steht die Ursache fest

Nach dem schweren Unfall am Dienstagabend zwischen Sulz und Vöhringen hat die Polizei inzwischen weitere Details bekannt gegeben. Demnach hat der 47-jährige Tesla-Fahrer den Frontalzusammenstoß verursacht.

Bis Mitternacht gesperrt werden musste die Balinger Straße/L 409 zwischen Sulz und Vöhringen am Dienstagabend. Ein 47-jähriger Tesla-Fahrer war gegen 20 Uhr nahe Sulz-Kastell in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenspur geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Seat Leon zusammengestoßen.

Beim Zusammenstoß wurden der 47-Jährige Tesla-Fahrer und die 27-jährige Beifahrerin im Seat leicht verletzt. Die 20-jährige Fahrerin des Seat erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und musste nach einer ärztlichen Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden.

Lesen Sie auch

Eine weitere Person blieb unverletzt, wie wir auf Anfrage beim Polizeipräsidium Konstanz, in dessen Zuständigkeitsbereich der Kreis Rottweil fällt, erfahren.

Unfall fordert 35.000 Euro Sachschaden

Durch den Aufprall entstanden an beiden Autos erhebliche Beschädigungen in Höhe von etwa 35 000 Euro, wie die Polizei mitteilt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Kommandant der Sulzer Feuerwehr, Florian Karl, informierte uns auf Nachfrage darüber, dass alle Beteiligten beim Eintreffen der Feuerwehr bereits aus den Fahrzeugen ausgestiegen waren. Nur eine Person sei noch eingeschlossen, jedoch nicht eingeklemmt gewesen, und habe von den Einsatzkräften befreit werden müssen, so Karl.

Unsere Empfehlung für Sie Einsatz in Zimmern ob Rottweil Brand bricht im Kindergarten aus - Feuerwehr vor Ort Schock im Kindergarten in der Albert-Mager-Straße: Ein Zimmerbrand ruft die Feuerwehr am Mittwochmittag auf den Plan.

Der Einsatzleiter am Unfallort war der erste stellvertretende Kommandant Carsten Hipp. 23 Kräfte der Feuerwehr waren mit sieben Fahrzeugen im Einsatz, zusätzlich fünf Fahrzeuge des Rettungsdienstes. Ein Rettungswagen sei bereits vor der Feuerwehr vor Ort gewesen, berichtet Karl.

Einsatzende für die Feuerwehr sei um 22.45 Uhr gewesen. Danach wurde die Einsatzstelle an die Straßenmeisterei übergeben, da Betriebsstoffe der beteiligten Unfallfahrzeuge ausgelaufen waren.

Mehrere Unfälle in der scharfen Kurve

Es ist nicht das erste Mal, dass Einsatzkräfte zu dieser Stelle ausrücken müssen. Die scharfe Kurve der Balinger Straße war schon mehrmals Schauplatz von Unfällen. Bereits im Jahr 2017 gab es einen Unfall mit Leichtverletzten.

2023 kam an dieser Stelle auch ein 16-jähriger Motorradfahrer von der Straße ab. Er stürzte in der scharfen Rechtskurve, von Sulz kommend, und prallte im weiteren Verlauf mit der linksseitigen Leitplanke zusammen. Dabei verletzte er sich leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Vergangenes Jahr stießen ebenfalls zwei Fahrzeuge im Kurvenbereich zusammen, nachdem einer auf die Gegenfahrbahn geraten war. Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt, einer musste aber in einer Klinik behandelt werden.